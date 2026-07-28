Ο υπουργός Άμυνας του Ισραηλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε πως στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που έπληξαν το Ιράν την προηγούμενη εβδομάδα απογειώθηκαν από ισραηλινές βάσεις και επανέλαβε πως η χώρα του είναι έτοιμη να ανταποδώσει αν δεχθεί επίθεση.



Η δήλωση αυτή γίνεται ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται στην Ουάσινγκτον προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως για το θέμα του πολέμου με το Ιράν.

Ο Τραμπ, ο στρατός του οποίου σταμάτησε τα πλήγματά του στο Ιράν από το Σάββατο, εκτίμησε σήμερα πως οι συζητήσεις που όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη με την Τεχεράνη έχουν «καλές πιθανότητες» να καταλήξουν σε αποτέλεσμα.

Στις 7 Ιουλίου, επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο εμπολέμων, παρά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο οποίο κατέληξαν στα μέσα Ιουνίου με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Το Ισραήλ δεν έχει λάβει μέρος σε αυτήν τη νέα φάση της σύγκρουσης.

«Το γεγονός είναι πως αυτήν την ώρα – και αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία ώρα – οι Ιρανοί πυροβολούν όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή, εκτός από μία χώρα: το κράτος του Ισραήλ», είπε ο Κατζ στο ισραηλινό δίκτυο Channel 14.

«Ξέρουν πως αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται από εδώ για να διεξαγάγουν πλήγματα», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο: αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδρασή μας. Το έχω ανακοινώσει, ο πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει, και το έχουμε πει πολύ καθαρά: αν το Ισραήλ τεθεί στο στόχαστρο, θα ανταπαντήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις», προειδοποίησε ο υπουργός.

Μετά τη διακοπή των αμερικανικών πληγμάτων, η Τεχεράνη δεν έχει διεκδικήσει την ευθύνη κάποιας επίθεσης στους γείτονές της στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) χθες Δευτέρα και ένα άλλο σήμερα προτού εισέλθουν στην επικράτειά του, στα σύνορα με την Ιορδανία, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευσή του.