Το Ιράν εξαπέλυσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σε μια «αιφνιδιαστική απόπειρα επίθεσης», όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), σηματοδοτώντας το τέλος μιας σύντομης περιόδου αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση σημειώθηκε στις 17:45 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Τρίτη και όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, χωρίς να αποκαλυφθούν οι τοποθεσίες που αποτέλεσαν στόχο.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Παράλληλα, αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον «τρομοκρατών που πρόσκεινται στο Ιράν» στο Ιράκ, σε αντίποινα για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις οποίες, σύμφωνα με την CENTCOM, καθοδήγησε η Τεχεράνη.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για τα γεγονότα.

FOOTAGE: Iran's Islamist Terror Regime launched multiple ballistic missiles at a US base in Jordan tonight. pic.twitter.com/HvS3divqSa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 28, 2026

Πλήγματα στο Ιράκ και προειδοποίηση της CENTCOM

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν πολλαπλές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκευσης οπλισμού στο ανατολικό Ιράκ.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση αποτέλεσε «ισχυρή απάντηση σε περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones που καθοδηγήθηκαν από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) τις τελευταίες 72 ώρες».

Η αμερικανική διοίκηση προειδοποίησε ακόμη ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχες προς αυτές ένοπλες οργανώσεις θα πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα ακολουθήσει νέα στρατιωτική αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναχαιτίστηκαν drones στη Σαουδική Αραβία

Νωρίτερα την Τρίτη, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της κατέρριψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι, υποστήριξε ότι τα drones εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες που δρουν στο έδαφος του Ιράκ.

Τέλος στην αποκλιμάκωση

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για «πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν. Μέχρι τότε, οι δύο πλευρές δεν είχαν ανταλλάξει στρατιωτικά πλήγματα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Παράλληλα, η διαφωνία γύρω από τον έλεγχο και την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής, ενώ η Τεχεράνη εξακολουθεί να αρνείται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τελευταίες εξελίξεις συνέπεσαν με την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και παρέστη στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, γνωστού για τη σκληρή στάση του απέναντι στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Πενταγώνου, τουλάχιστον 624 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Από αυτούς, οι 417 τραυματίστηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Epic Fury, της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.