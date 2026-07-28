Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην ανατολική περιοχή του βασιλείου. Παράλληλα, απέδωσε την επίθεση σε οργανώσεις που, όπως υποστήριξε, «συνδέονται με το Ιράν» και εκτόξευσαν τα drones από το Ιράκ, για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο.

Ο εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας Τούρκι αλ Μάλικι δήλωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πολλά drones που είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις», συμπληρώνοντας πως οι επιθέσεις «εξαπολύθηκαν από ιρακινό έδαφος, από τρομοκράτες παραστρατιωτικούς που συνδέονται με το Ιράν».

Το Ριάντ είχε αναφέρει ανάλογες επιθέσεις χθες Δευτέρα, καλώντας τη Βαγδάτη να λάβει μέτρα ώστε το ιρακινό έδαφος να μην χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας. Η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένα δίκτυο φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, αρνήθηκε πάντως οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.