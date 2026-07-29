Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς η επιβεβαίωση από τον αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες των επενδυτών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 3,67%, διαμορφούμενο στα 82,17 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχυόταν κατά 3,39%, φτάνοντας τα 86,94 δολάρια το βαρέλι.

Την προηγούμενη ημέρα, οι τιμές είχαν κινηθεί πτωτικά, καθώς η απόφαση της Ουάσιγκτον να διακόψει προσωρινά τις αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν είχε ενισχύσει τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης. Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούσαν στενά τις ενδείξεις ότι ενδέχεται να επανεκκινήσουν οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης.