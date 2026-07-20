Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν τη Δευτέρα την αεροπορική τους εκστρατεία κατά του Ιράν, πραγματοποιώντας πλήγματα στην πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παρά τη νέα κλιμάκωση, τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη διαμηνύουν ότι οι διπλωματικές επαφές παραμένουν σε εξέλιξη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν επίσης επιθέσεις στην περιοχή της Ταμπρίζ, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν υπόγειες βάσεις πυραύλων. Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών».

Ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, καθώς και κατά του Κουβέιτ. Παράλληλα, επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοια που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ η περιοχή οδεύει εκ νέου προς γενικευμένο πόλεμο, παρά την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας των συγκρούσεων, ενώ η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα και επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Το μνημόνιο κατανόησης (MoU) για την παύση των επιθέσεων και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον διανύσει περισσότερο από το ήμισυ της προβλεπόμενης περιόδου εφαρμογής των 60 ημερών, η οποία είχε σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει περιθώριο για διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται

Σε ένδειξη ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης, το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι διπλωματικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται παρά τις εχθροπραξίες, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

«Έχουμε ενημερωθεί από διαμεσολαβητές, έχουμε λάβει μηνύματα, χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, όμως το βασικό είναι ότι ο διπλωματικός μηχανισμός ήταν ενεργός τις τελευταίες ημέρες και ορισμένοι διαμεσολαβητές μάς μετέφεραν ιδέες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «πρέπει να είναι πραγματικές».

«Θα συνεχίσουμε να απαντάμε. Αν ανοίξει ο δρόμος για τη διπλωματία, αν επικρατήσουν εκείνοι που θέλουν να κάνουν κάτι παραγωγικό για το Ιράν και αναλάβουν τον έλεγχο του συστήματος ή των διαπραγματεύσεων, αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαμεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Πακιστάν, συνεχίζουν τις επαφές και με τις δύο πλευρές, επιδιώκοντας την επιστροφή τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί και νέες δηλώσεις Τραμπ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικές βάσεις, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης μη εκραγέντων πυρομαχικών που προέρχονταν από καταρριφθέν ιρανικό επιθετικό drone.

Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο Αμερικανού στρατιωτικού τις τελευταίες ημέρες, μετά τον θάνατο δύο στελεχών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε ιρανική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία την Παρασκευή, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσθέτοντας ότι «το κάναμε προς τιμήν των, πιθανότατα τριών, σπουδαίων πατριωτών».

Από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί συνολικά 17 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Το υπουργείο Υγείας του Ιράν είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι στον τρέχοντα γύρο των συγκρούσεων έχουν χάσει τη ζωή τους 50 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί.

Φωτιά σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ και νέοι ισχυρισμοί των Φρουρών της Επανάστασης

Με την έναρξη των επιθέσεων τα ξημερώματα της Δευτέρας, πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, στον νότιο θαλάσσιο διάδρομο που ο αμερικανικός στρατός έχει συστήσει στα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν ώστε να αποφεύγουν τις περιοχές που ελέγχει το Ιράν.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations, το πλήρωμα εγκατέλειψε με ασφάλεια το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από τη νότια διαδρομή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ισχυρισμού.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «αιφνιδιαστική επίθεση» εναντίον εχθρικού κέντρου διοίκησης στην περιοχή αλ Τανφ της Συρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Προειδοποίηση του Ισραήλ και νέα αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση

Μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στην Ιορδανία την Κυριακή, το Ισραήλ προειδοποίησε για τον κίνδυνο επέκτασης των συγκρούσεων πέρα από τα σύνορά του, αναζωπυρώνοντας το ενδεχόμενο μιας άμεσης περιφερειακής σύγκρουσης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Ιράν έχουν κλιμακωθεί εκ νέου.

«Αν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ, θα το πλήξουμε με όλη μας τη δύναμη», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποστείλουν δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στην περιοχή.

Ο Τραμπ απειλεί νέες επιθέσεις – Η Ουάσινγκτον αλλάζει προτεραιότητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να στοχοποιήσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, επιδιώκοντας να αναγκάσει την Τεχεράνη να χαλαρώσει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πλέον η αποστολή έχει μετατοπιστεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης των ενεργειακών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Κάναμε μια παύση για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία με τον ιρανικό λαό, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά πετρελαίου χωρίς επιθέσεις. Απέδειξαν ότι δεν είναι πρόθυμοι να το κάνουν και αλλάξαμε πορεία. Πλέον διασφαλίζουμε ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα προϊόντα θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.