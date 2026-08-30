Ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια στον αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο ήταν τελικά πολύ σοβαρός, καθώς η Μπορούσια ανακοίνωσε πως υπέστη ρήξη χιαστού και βγήκε νοκ άουτ για πολλούς μήνες.

Ο 24χρονος Έλληνας άσος υπέγραψε στη γερμανική ομάδα πριν δύο εβδομάδες με όνειρα για μια μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και φρόντισε να εντυπωσιάσει από την αρχή τους Γερμανούς, με τις εμφανίσεις του κόντρα σε Μπάγερν Μονάχου (Σούπερ Καπ) και Αμβούργο (Bundesliga).

Στο ματς με το Αμβούργο ο «Ντέλιας» πέτυχε το πρώτο του γκολ, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 54′ όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και από την πρώτη στιγμή υπήρχε έντονη ανησυχία. Στις τάξεις της Ντόρτμουντ υπήρχε φόβος για ρήξη χιαστού, όπως είπε ο αθλητικός διευθυντής το βράδυ του Σαββάτου (30/8), και δυστυχώς αυτό έδειξαν οι εξετάσεις.

Η Μπορούσια ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) ότι ο Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, με τις ευχές όλων για δυναμική επιστροφή στα γήπεδα να τον συντροφεύουν, έπειτα από αυτή τη σοβαρή περιπέτεια.

«Όλη η οικογένεια της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι δίπλα σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση η γερμανική ομάδα.