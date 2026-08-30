Το ξεκίνημα της Ντόρτμουντ στο νέο πρωτάθλημα της Bundesliga, είχε Ελληνικό χρώμα, με τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνουν το ντεμπούτο τους.

Οι δύο Έλληνες άσοι συστήθηκαν στο Γερμανικό κοινό απέναντι στο Αμβούργο (2-0) με ένα γκολ (Κωνσταντέλιας) και μια ασίστ (Καρέτσας). Ωστόσο αυτή η εξαιρετική βραδιά τους, επισκιάστηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Έλληνας διεθνής πάτησε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, με το αριστερό του γόνατο να γυρίζει και τον ίδιο να πέφτει αμέσως στο χορτάρι. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες για αρκετή ώρα, πριν ο Κωνσταντέλιας αποχωρήσει εμφανώς απογοητευμένος.

Την στιγμή που όλοι πλέον περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων με αγωνία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θέλησε να σταθεί στο πλευρό του Γιάννη Κωνσταντέλια με ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα στα social media γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα επανέλθεις δυνατός, αδερφέ μου».