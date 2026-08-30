Μεγάλη αγωνία επικρατεί στις τάξεις της Ντόρτμουντ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο 23χρονος άσος αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό παιχνίδι με το Αμβούργο και υπάρχει έντονη ανησυχία για ζημιά στον χιαστό, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να αναμένονται σήμερα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως δεν είναι αισιόδοξες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ Όλε Μποκ και ο γενικός διευθυντής της ομάδας Λαρς Ρίκεν.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι ανακοινώνουμε σήμερα. Ανησυχούμε για έναν πιο σοβαρό τραυματισμό. Υπάρχουν ανησυχίες για ρήξη χιαστού συνδέσμου. Λυπήθηκα απίστευτα για το παιδί.

Όταν παίζεις τόσο καλά για ένα ημίχρονο, σκοράρεις και μετά πρέπει να αντικατασταθείς λόγω τραυματισμού, είναι απογοητευτικό. Πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό σου», είπε χαρακτηριστικά ο Μποκ και ο Ρίκεν πρόσθεσε:

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο».