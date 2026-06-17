Ιστορία κατέγραψε ο Λιονέλ Μέσι στο Κάνσας, στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026, σε μια βραδιά που είχε και έντονο συναισθηματικό φορτίο και αποθέωση στις εξέδρες.

Στο παιχνίδι της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, ο 38χρονος άσος έφτασε σε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, ξεκινώντας την πορεία του από το 2006 και συνεχίζοντας διαδοχικά σε όλες τις επόμενες διοργανώσεις μέχρι και σήμερα.

Η στιγμή της εισόδου του στο γήπεδο συνοδεύτηκε από πραγματικό πανδαιμόνιο στις κερκίδες, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και την ατμόσφαιρα να «ηλεκτρίζεται» κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.

Ο Μέσι, που είχε ήδη φτάσει στην κορυφή του κόσμου το 2022 στο Κατάρ, συνεχίζει στα 38 του να ανεβάζει τον πήχη, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στο ενεργητικό του.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο ματς, κατέγραψε και την 200ή συμμετοχή του με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, επιβεβαιώνοντας τον θρυλικό του ρόλο στην ομάδα.

Αν και και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκιγιέρμο Οτσόα, ενδέχεται να φτάσουν επίσης τις έξι παρουσίες σε Μουντιάλ, ο Μέσι είναι εκείνος που πρώτος έφτασε σε αυτό το σημείο αναφοράς.