Μεξικανοί οπαδοί εθεάθησαν να αποθεώνουν την αποστολής της Εθνικής ομάδας του Ιράν, προτού ταξιδέψει από την Τιχουάνα προς στο Λος Άντζελες.

Η Εθνική ομάδα του Ιράν είχε στο πλευρό της και Μεξικανούς οπαδούς, πριν την αναχώρησή της για την Καλιφόρνια. Οι φίλαθλοι του Μεξικού αποθέωσαν την αποστολή των Ιρανών πριν ταξιδέψει από την Τιχουάνα για το Λος Άντζελες, κρατώντας και ανεμίζοντας σημαίες και φωνάζοντας υπέρ τους με ενθουσιασμό. Έδειξαν έτσι ότι οι φίλαθλοι των Εθνικών ομάδων δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η προπονητική βάση των Ιρανών είναι στην Τιχουάνα του Μεξικού. Και αυτό παρότι όλα τα παιχνίδια των ομίλων οι Ιρανοί θα τα δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.