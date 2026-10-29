Έσοδα που αγγίζουν τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ φέρεται να εξασφάλισε η FIFA από την πώληση εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic. Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις εισπράξεις της διοργάνωσης του 2022 στο Κατάρ, ενώ οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις φιλάθλων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, τα έσοδα από τις συγκεκριμένες πηγές ήταν υπερπενταπλάσια σε σχέση με τα 833 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν στο Μουντιάλ του Κατάρ. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν η αύξηση των αγώνων από 64 σε 104, η δυναμική τιμολόγηση ανάλογα με τη ζήτηση και οι προμήθειες από μεταπωλήσεις μέσω της επίσημης πλατφόρμας της FIFA.

Το κόστος παρακολούθησης, πάντως, βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς τα εισιτήρια του τελικού στο MetLife Stadium, στις 19 Ιουλίου, ξεκινούσαν από τα 4.185 δολάρια. Η FIFA δεν επιβεβαίωσε τα αναφερόμενα ποσά, επισημαίνοντας ότι τα επίσημα, ελεγμένα οικονομικά στοιχεία θα δημοσιευθούν στην επόμενη ετήσια έκθεσή της.