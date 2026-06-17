Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών για τη γυναικοκτονία στη Δράμα βρίσκεται ο ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. που παρακολουθούσε τον δράστη, καθώς δεν ενημέρωσε κανέναν για τις συγκεκριμένες συνεδρίες.

Ο ειδικός που είναι νεαρός σε ηλικία, διαθέτει ιδιωτικό γραφείο στην Κομοτηνή, όπου και έγιναν τουλάχιστον δύο συνεδρίες, παρακολουθούσε τόσο τον δράστη, όσο και το θύμα.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News ότι η αστυνομία ενδεχομένως τον καλέσει για εξηγήσεις, καθώς δεν ενημέρωσε, ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι οι συναντήσεις έγιναν στο γραφείο του, ώστε να λάβει χρηματική αμοιβή.

Ο συγκεκριμένος ψυχολόγος εντάχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. τον Ιούνιο και φέρεται να διέγνωσε κρίσεις πανικού στον δράστη, αλλά και να του συνέστησε σοβαρή φαρμακευτική αγωγή, την οποία θα έπρεπε να λάβει από ψυχίατρο.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο 50χρονος αστυνομικός που δολοφόνησε τη γυναίκα του πριν από τέσσερα χρόνια είχε περάσει από ψυχομετρικά τεστ της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου διαπιστώθηκε πως μπορεί να φέρει όπλο.