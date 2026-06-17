Συγκλονίζει το μήνυμα της αδελφής της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η αδελφή της άτυχης γυναίκας δεν αναφέρθηκε μόνο στην προσωπική της απώλεια, αλλά και σε όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με αντίστοιχο τρόπο.

«Σήμερα, εκτός από την αδερφή μου, θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η σιωπή σκοτώνει»

Η ίδια έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, υπογραμμίζοντας ότι η κακοποίηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική υπόθεση.

«Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση», τόνισε.

Όπως σημείωσε, η κακοποίηση είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση, παρεμβάσεις και ουσιαστική προστασία των θυμάτων.

«Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία», είπε, καλώντας την κοινωνία να ενεργοποιηθεί.

«Να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση»

Κλείνοντας το μήνυμά της, η αδελφή της 45χρονης εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει άλλη γυναίκα που θα βιώσει ανάλογη κατάσταση.

«Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου, επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων, να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Τα λόγια της έρχονται λίγες ημέρες μετά την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Δράμα και ολόκληρη τη χώρα.

Η ανάρτηση της 45χρονης πριν τη δολοφονία

Ανατριχίλα προκαλεί και ανάρτηση που είχε αναδημοσιεύσει η 45χρονη στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μόλις δώδεκα ημέρες πριν από τη δολοφονία της.

Στην ανάρτηση γινόταν αναφορά στις γυναικοκτονίες και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει τέτοια εγκλήματα.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του ένας άντρα μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ανέφερε το κείμενο που είχε αναδημοσιεύσει η άτυχη γυναίκα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 45χρονη δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της και τραυματίστηκε θανάσιμα. Παρά την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η πρώτη ειδοποίηση προς την Αστυνομία φέρεται να έγινε από το παιδί της οικογένειας, το οποίο επικοινώνησε με το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα σε σοβαρή κατάσταση και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν, ωστόσο τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία.

Νεκρός και ο σύζυγός της

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούσαν τον σύζυγό της. Λίγο αργότερα, πολίτης ενημέρωσε την Αστυνομία για έναν άνδρα που βρισκόταν μέσα σε σταθμευμένο όχημα χωρίς να δίνει σημεία ζωής.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της 45χρονης, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε κάλυκας που φέρεται να προέρχεται από το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και φέρεται να είχε συμφωνήσει να προχωρήσει σε διαζύγιο μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς του δεύτερου παιδιού τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης που άφησε πίσω της δύο παιδιά και βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους της 45χρονης και την τοπική κοινωνία.