Τον Γολγοθά που βίωνε η 45χρονη που δολοφονήθηκε στη Δράμα περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης ο θείος της. Όπως εξήγησε, ο 50χρονος την απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει, ενώ δεν άντεχε ούτε να τη βλέπει να γελάει.

«Τον τελευταίο καιρό δεν περνούσαν καλά. Την απειλούσε όλη την ώρα ότι θα αυτοκτονήσει ο ίδιος. Αυτή ήθελε να τον χωρίσει, γιατί δεν πήγαινε άλλο», δήλωσε ο θείος της γυναίκας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

«Η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους ότι φοβάται για τη ζωή της»

«Πριν από δύο εβδομάδες το μεσημέρι, μόλις τελείωσε από την υπηρεσία, ενώ αυτή κοιμόταν αυτός πήγε με το πιστόλι από πάνω και την ξύπνησε και της είπε πως είναι οπλισμένο. Αυτή πάνω στον πανικό της έφυγε και πήγε στην αδερφή της. Μετά κατάλαβε ότι ήταν στο σπίτι και ο γιος της και έστειλε την αδερφή της να πάει να το πάρει το παιδί.

Μίλησε με τον ψυχολόγο και της είπε να αλλάξει κλειδαρία στο σπίτι, αλλά αυτός την πολιορκούσε όλη την ώρα. Η ανιψιά μου πίστευε ότι θα της κάνει κακό.

Της είπα να του κάνει καταγγελία, να το πει στην υπηρεσία, αυτή μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενο και ο προϊστάμενος της είπε ότι θα τον “βοηθήσουμε”», δήλωσε ο θείος της δολοφονημένης γυναίκας.

«Όταν ένας άνθρωπος απειλεί κάποιον με πιστόλι, αυτός ο άνθρωπος θέλει διαφορετική θεραπεία. Τον τελευταίο καιρό, αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους, ήταν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον βλέπανε; Ήταν τυφλοί; Δεν τους ενδιέφερε. Η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους ότι φοβάται για τη ζωή της.

Πρέπει να είχε κανένα δίμηνο που έμενε με τη μητέρα του.

Στην αρχή, ναι, είχε κλειδιά. Από τότε που έγινε η φάση με το πιστόλι, άλλαξε κλειδαριά, αλλά πάλι έβρισκε δικαιολογία να δει δήθεν το παιδί του. Αυτή κοιμόταν στο υπόγειο, γιατί είχε δροσιά. Όπως κοιμόταν της επιτέθηκε.

Έδειξε τον εγωισμό του, ότι είναι άνανδρος, μπήκε την ώρα που κοιμόταν και την μαχαίρωσε, ενώ για τον εαυτό του χρησιμοποίησε μια σφαίρα. Την κατέσφαξε. Ακούω που λένε τη ζήλευε, δεν τη ζήλευε, αυτό ήταν αρρώστια.

Την έβλεπε σαν ανώτερη από αυτόν και ένιωθε μειονεκτικά. Δεν ήθελε να τη βλέπει ευτυχισμένη, τρελαινόταν. Όταν την έβλεπε να γελάει, της έλεγε “μόνο που σε βλέπω να γελάς τρελαίνομαι”. Τέτοια αρρώστια είχε. Φίλοι και συνάδελφοι έπαιρναν τηλέφωνο την ανιψιά μου, για να της αλλάξουν γνώμη. Ο ίδιος έβαζε τους πάντες, αφού το Σάββατο πήγε στην αδερφή της και της λέει δεν μπορώ άλλο χωρίς αυτή, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα κάνει τέτοιο κακό», υπογράμμισε ο θείος της άτυχης γυναίκας.