«Δεν υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις που εγκαινίαζαν παλιότερα, όπως έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μουσαμάδες. Εμείς εγκαινιάζουμε πραγματικά έργα», τόνισε από τη Θεσσαλονίκη και την 90ή ΔΕΘ η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Newsbeast και στον Σάββα Γουλόπουλο.

Ακολουθεί η συνέντευξη της κ. Ευθυμίου στο Newsbeast:

– Στο νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνετε και ειδικότερα τι προβλέπεται για τις συντάξεις χηρείας, αν υπάρχουν αδικίες ή περικοπές που διορθώνονται και τι θα αλλάξει στην πράξη για τους δικαιούχους.

Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ενσυναίσθηση το θέμα των συνταξιούχων και, μέσα στα πλαίσια που φυσικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, είμαστε εδώ για να διορθώνουμε αδικίες.

Έτσι, από μια κυβερνητική απόφαση που δείχνει και την ιδιαίτερη ενσυναίσθηση του πρωθυπουργού, αποκαταστήσαμε μια κοινωνική αδικία 10 ετών.

Τι κάναμε δηλαδή; Καταργήσαμε την περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την 3ετία, που η περικοπή πήγαινε στο 35%. Τώρα η σύνταξη έχει προσδιοριστεί στο 70%.

Αυτό σημαίνει ότι ήδη 8,5 χιλιάδες συνταξιούχοι χηρείας είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή.

2ον, σημαίνει ότι περίπου 75 χιλιάδες συνταξιούχοι δεν είδαν περικοπές στις συντάξεις τους, που θα έπρεπε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου να δουν περικοπές από το 70% στο 35%. Δεν είδαν.

Και φυσικά ούτε 1 ευρώ δεν θα επιστραφεί αναδρομικά.

Επίσης, με μια άλλη ρύθμιση, 122 χιλιάδες συνταξιούχοι χηρείας που παίρνουν σύνταξη, ας πούμε, γήρατος και σύνταξη χηρείας, δηλαδή από 2 διαφορετικά δικαιώματα, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε πλέον, αν εφαρμοζόταν αυτό, να παίρνουν μόνο 1 εθνική σύνταξη.

Γιατί η σύνταξη αποτελείται από το εθνικό σκέλος, από το εθνικό κομμάτι και το ανταποδοτικό. Όταν λοιπόν παίρνεις 2, θα έπρεπε να παίρνεις 1 εθνική σύνταξη.

Εμείς αυτό δεν το εφαρμόσαμε και το καταργήσαμε και πλέον αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να παίρνουν κανονικά ολόκληρες τις 2 συντάξεις τους.

Άρα είναι μία διάταξη πάρα πολύ σημαντική και αφορά όσους κατέστησαν συνταξιούχοι χηρείας από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά, δηλαδή από τον Μάιο του 2016 και μετά.

– Η Θεσσαλονίκη έχει ακούσει διαχρονικά πολλές εξαγγελίες. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι δεν είναι; Ποιο είναι το στοίχημα για τη σημερινή μέρα, για το τώρα και για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη; Τι ουσιαστικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν; Και ξέρετε γιατί σας το λέω; Βλέπω πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω μαγαζιά κλειστά. Τι απαντάτε σε αυτούς που εξακολουθούν να ακούνε περισσότερες υποσχέσεις από αυτά που γίνονται στην πράξη;

Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι η 1η φορά, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, που είναι και βουλευτής από το 2023 και μετά Α’ Θεσσαλονίκης, που έχουν δει αποτελέσματα οι συμπολίτες μας.

Δηλαδή, το μετρό, που η βασική γραμμή τώρα λειτουργεί σχεδόν 2 χρόνια, η επέκταση στην Καλαμαριά. Θα δούμε τα ευεργετικά οφέλη της.

Στη συνέχεια, τα νοσοκομεία. Κατασκευάζεται το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή. Το Flyover θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027. Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και αυτό βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Επίσης, 17 σχολεία, σχολικές στέγες μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στην Κεντρική Μακεδονία, πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Και για μένα εμβληματικό από εδώ και πέρα έργο είναι η επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και η οδική και η σιδηροδρομική σύνδεσή του, διότι πραγματικά θα είναι ένα έργο που θα αναδείξει τη γεωστρατηγική σημασία του λιμένος Θεσσαλονίκης σε όλη την περιοχή της Μεσογείου και επίσης θα δημιουργήσει περίπου 4.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Άρα οι Θεσσαλονικείς τα βλέπουν αυτά μπροστά τους πλέον. Δεν υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις που εγκαινίαζαν παλιότερα, όπως έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μουσαμάδες. Εμείς εγκαινιάζουμε πραγματικά έργα.

Και σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μου θέσατε για την πόλη μας, αυτή τη στιγμή οι υποδομές έχουν ουσιαστικά ενισχυθεί.

Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει και κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ σημαντικό. Έχει ένα οικοσύστημα καινοτομίας αυτή τη στιγμή.

Δηλαδή τα πολύ καλά της πανεπιστήμια, τα ερευνητικά της κέντρα και εταιρείες εδώ που έχουν εγκατασταθεί, όπως και το Thess INTEC που θα γίνει, η Τεχνόπολη, που είναι πολύ σημαντική, δημιουργούν ένα οικοσύστημα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, που αυτό θα δώσει ώθηση και σε μεγάλες αλλά και σε μικρότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν και στην κατεύθυνση αυτή.

– Το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μαζί με την ακρίβεια. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση; Εσείς τι θα προτείνατε στον πρωθυπουργό πάνω σε αυτό το θέμα;

Κοιτάξτε, το δημογραφικό έχει και έναν άμεσο αντίκτυπο και στο κομμάτι της εργασίας.

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι, 1ον, να στηρίξουμε την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και την επανένταξή τους μετά τη μητρότητα.

Αυτό γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και μέσα από προγράμματα ΔΥΠΑ: επιδοτούμενης απασχόλησης, επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας, και μεγάλα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων με κατεύθυνση τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, 3, όπου το 67% των ωφελουμένων είναι γυναίκες.

Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι το θεσμικό πλαίσιο. Πώς φτιάχνουμε το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε οικογενειακή και επαγγελματική ζωή;

1ον, δώσαμε τη δυνατότητα της ειδικής άδειας μητρότητας. Το 9μηνο που ίσχυε στον δημόσιο τομέα πλέον ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα.

Πήγε από τους 6 στους 9 μήνες στον ιδιωτικό τομέα και επεκτάθηκε αυτό, από τους 6 στους 9 μήνες, η ειδική άδεια μητρότητας στις ελεύθερες επαγγελματίες, στις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες.

Άρα οι γυναίκες πλέον παίρνουν ειδική άδεια μητρότητας.

Και με πρόσφατη ρύθμιση, τον Οκτώβριο, που έγινε νόμος του κράτους, επεκτείναμε το επίδομα κυοφορίας-λοχείας σε περισσότερες μισθωτές μητέρες να έχουν το δικαίωμα να το παίρνουν.

Αλλά έχουμε δώσει και ένα πλέγμα προστασίας καλύτερο, με γονικές άδειες, τη μεταβίβαση της άδειας από το 9μηνο έως 7 μήνες στον πατέρα, της ειδικής άδειας μητρότητας.

Άρα, λοιπόν, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το πλαίσιο αυτό για να συμφιλιωθεί η επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, συν να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις γυναίκες στον χώρο της αγοράς εργασίας και φυσικά και κοινωνικοασφαλιστικά.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, όσο περισσότερο ανοίγει η ομπρέλα του εργατικού δυναμικού, τόσο περισσότερα χρήματα να ρέουν στα ασφαλιστικά ταμεία, να μπορούμε να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητά τους.

Αλλά παράλληλα και με την πρόσφατη μεταρρύθμιση που είχαμε, στηρίζοντας και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γενικά την επαγγελματική ασφάλιση, μέσω των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ανοιχτών ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών προϊόντων, που θα δίνει σε όποιον έχει τη δυνατότητα να κάνει μια μακροπρόθεσμη, ακόμα και μικρή αποταμίευση, να πάρει μια 2η συμπληρωματική σύνταξη.