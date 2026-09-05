«Κάνουμε ένα διπλό έργο: αναβαθμίζουμε τις παλιές υποδομές μας, τις παλιές φοιτητικές εστίες, και ταυτόχρονα ιδρύουμε 8.000 καινούργιες κλίνες σε καινούργιες φοιτητικές εστίες, τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη». Αυτό τόνισε στο Newsbeast και στον Βίκτωρα Μοντζέλλι από την 90ή ΔΕΘ η κ. Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Όπως επεσήμανε ακόμη, «με ΣΔΙΤ έχουν ξεκινήσει και γίνονται διαγωνισμοί. Ειδικά στην Κρήτη είναι και σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Άρα θα έχουμε 8.000 καινούργιες κλίνες σε φοιτητικές εστίες.

Παράλληλα, εμείς ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία πάντα με την κυβέρνηση και με τον πρωθυπουργό, έχουμε προχωρήσει στην πρώτη μας ανακαίνιση. Ξεκίνησε η πρώτη μας ανακαίνιση, σε ένα πολύ μεγάλο, εμβληματικό κτίριο στην οδό Πατησίων, στη φοιτητική εστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένα μεγάλο έργο, ολική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 25 εκατ. ευρώ, και αυτό ξεκίνησε μόλις τώρα. Παράλληλα κάνουμε και μικρότερες ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλες τις φοιτητικές μας εστίες, ανάλογα με την κατάστασή τους, με το τι ανάγκες υπάρχουν και τι θέλουν οι φοιτητές».

Ακολουθεί η συνέντευξη της κ. Ροκοφύλλου στο Newsbeast:

– Κυρία Ροκοφύλλου, η κυβέρνηση έχει επενδύσει, και το δείχνει αυτό εμπράκτως, στις φοιτητικές εστίες. Θέλω να μας πείτε τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, ποιο είναι το πλάνο σας;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει καταλάβει τη μεγάλη ανάγκη των φοιτητικών εστιών, γενικά της στέγασης των φοιτητών, αλλά κυρίως των φοιτητικών εστιών.

Εμείς ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαχειριζόμαστε 15 φοιτητικές εστίες, δημόσιες φοιτητικές εστίες στα δημόσια πανεπιστήμια, οι οποίες παρέχουν δωρεάν στέγαση στους φοιτητές, ανάλογα κυρίως με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Αυτό που έχουμε πει είναι ότι κάνουμε ένα διπλό έργο: αναβαθμίζουμε τις παλιές υποδομές μας, τις παλιές φοιτητικές εστίες, και ταυτόχρονα ιδρύουμε 8.000 καινούργιες κλίνες σε καινούργιες φοιτητικές εστίες, τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Κρήτη.

Με ΣΔΙΤ έχουν ξεκινήσει και γίνονται διαγωνισμοί. Ειδικά στην Κρήτη είναι και σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Άρα θα έχουμε 8.000 καινούργιες κλίνες σε φοιτητικές εστίες.

Παράλληλα, εμείς ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία πάντα με την κυβέρνηση και με τον πρωθυπουργό, έχουμε προχωρήσει στην πρώτη μας ανακαίνιση. Ξεκίνησε η πρώτη μας ανακαίνιση, σε ένα πολύ μεγάλο, εμβληματικό κτίριο στην οδό Πατησίων, στη φοιτητική εστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένα μεγάλο έργο, ολική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 25 εκατ. ευρώ, και αυτό ξεκίνησε μόλις τώρα. Παράλληλα κάνουμε και μικρότερες ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλες τις φοιτητικές μας εστίες, ανάλογα με την κατάστασή τους, με το τι ανάγκες υπάρχουν και τι θέλουν οι φοιτητές.

Εμείς θέλουμε, ξέρετε, εκτός από την υποδομή, να τις κάνουμε και λίγο πιο φιλικές.

– Τι σημαίνει αυτό, «πιο φιλικές»;

Να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή των φοιτητών λίγο καλύτερη. Γιατί, ξέρετε, οι φοιτητές που μένουν εκεί έχουν φύγει από το σπίτι τους, έχουν φύγει από την οικογενειακή εστία και θα φοιτήσουν σε ένα πανεπιστήμιο μακριά από την πόλη τους.

Άρα θέλουμε να αισθάνονται πολύ καλά εκεί που είναι. Έχουμε προβεί σε διάφορες μικρές ανακαινίσεις, στα μπάνια όπου χρειάζεται, ανακατασκευές, αλλά αυτό που έχουμε κάνει είναι ένα πρόγραμμα όπου, όπου υπάρχει κοινόχρηστος χώρος στις εστίες, κάνουμε κάποια σαλονάκια, κοινόχρηστους χώρους με σαλόνια.

– Διαμορφώνετε το περιβάλλον...

Αναγνωστήρια, τηλεοράσεις, χώρους διασκέδασης, ώστε να μπορούν να συνευρίσκονται οι φοιτητές και να κοινωνικοποιούνται. Παράλληλα κοιτάμε να έχουν γυμναστήριο, να κάνουμε αθλητικές υποδομές δίπλα τους.

Φροντίζουμε πάρα πολύ τη σίτιση και το φαγητό τους. Είμαστε δίπλα, κοιτάμε, ελέγχουμε, κάνουμε καινούργιες κουζίνες όπου μπορούμε, παίρνουμε άδεια κουζίνας. Δηλαδή κοιτάμε λίγο να φτιάξουμε και τις υφιστάμενες εστίες.

Η αλήθεια είναι ότι είναι κεντρικό μέλημα της κυβέρνησης αυτής να φτιαχτούν φοιτητικές εστίες για όλους τους φοιτητές εκεί που χρειάζεται και εμείς ως Ίδρυμα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έχουμε την υποχρέωση να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, να είμαστε ο κεντρικός φορέας πια φοιτητικής μέριμνας στη χώρα.

– Κυρία Ροκοφύλλου, έχετε μιλήσει για την ανάγκη κάρτας εισόδου στις φοιτητικές εστίες και τον λόγο τον έχετε προσδιορίσει καθαρά στην ασφάλεια. Εξηγήστε μας λίγο το σκεπτικό, αν υπάρχουν αντιδράσεις και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Κοιτάξτε. Όπως καταλαβαίνετε, ένας φοιτητής για να νιώθει άνετα εκεί πρέπει να είναι ασφαλής, να νιώθει ασφαλής.

Παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, για να μπεις σε ένα σπίτι, για να μπείτε στο σπίτι σας, δεν θέλετε τα κλειδιά σας;

Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτό σε όλες τις φοιτητικές εστίες, τουλάχιστον. Στις φοιτητικές εστίες όποιος ήθελε κάπως έμπαινε.

Υπήρχαν και πάρα πολλά φαινόμενα καταλήψεων σε διάφορες εστίες. Έμπαιναν και εξωεστιακοί φοιτητές και έμεναν μέσα. Υπήρχαν διάφορα τέτοια φαινόμενα.

Είπαμε λοιπόν να μπορέσουμε να τους περιχαρακώσουμε. Κάνουμε την εστία έτσι ώστε να μπαίνουν μόνο αυτοί που δικαιούνται.

Κάναμε μια πρώτη, αν θέλετε, πιλοτική εφαρμογή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τον πρύτανη, τον κύριο Σιάσο, και φτιάξαμε εκεί ένα σύστημα ελεγχόμενης εισόδου με κάρτες εισόδου, είτε ψηφιακή κάρτα με ένα application στο κινητό είτε με κανονική κάρτα.

Άρα πλέον είναι κάτι καταγεγραμμένο: ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, αν έχεις επισκέπτη. Και πλέον οι φοιτητές αισθάνονται όχι μόνο ασφαλείς, αλλά και όσοι είναι μέσα και κατοικούν μέσα στις εστίες είναι αυτοί που πρέπει να κατοικούν, αν με καταλαβαίνετε.

Γιατί υπήρχαν φαινόμενα, ειδικά σε εκείνη την εστία, όπου υπήρχαν διάφορες καταλήψεις, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι εκεί, εξωεστιακοί, και έμεναν εκεί.

Άρα λοιπόν, το κάναμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και τώρα θα κάνουμε ένα πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Βάζουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου τουλάχιστον στις δικές μας φοιτητικές εστίες.

Ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ που είμαστε τώρα. Η πόλη είναι λίγο δύσκολη, αλλά πάλι σε συνεργασία με τις μηχανικές αρχές ξεκινήσαμε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου.

Θα εφαρμοστεί φέτος τον χειμώνα και θα πάμε σιγά σιγά σε όλες τις πόλεις. Μας το ζητάνε όλα τα πανεπιστήμια και κυρίως οι πιο ευχαριστημένοι ξέρετε ποιοι είναι; Είναι οι γονείς των φοιτητών, οι οποίοι αισθάνονται ότι πια τα παιδιά τους, οι φοιτητές, θα είναι ασφαλή εκεί που θα είναι.

Είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πρέπει να μπουν κανόνες. Πιστεύω ότι πρέπει πάντα να μπαίνουν κανόνες. Οι σωστοί κανόνες κάνουν και τη σωστή διαβίωση, κάνουν και αυτή τη δουλειά που πρέπει να γίνει.

Πρέπει να μπουν κανόνες παντού. Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, πρέπει να μπουν κανόνες στις φοιτητικές εστίες. Πρέπει να κάνουμε τις φοιτητικές εστίες λειτουργικές για όλους, ασφαλείς για όλους τους φοιτητές και με πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης. Αυτό είναι το όνειρό μας.