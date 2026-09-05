«Ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας θα δει τον εαυτό του να αποτυπώνεται στην ομιλία του πρωθυπουργού», τόνισε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο από την 90ή ΔΕΘ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

«Αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, είναι χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα, θα δίνονται σε βάθος χρόνου, είναι οριζόντια μέτρα και δεν θα έρθουμε του χρόνου στη ΔΕΘ να πούμε ότι “ξέρετε τι; Το ταμείο δεν μας βγήκε, θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω”. Και γι’ αυτό τον λόγο μας βλέπετε μετρημένους, φειδωλούς, σοβαρούς, συνεπείς δημοσιονομικά. Γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε μια μέρα και να πούμε “αυξάνουμε φόρους γιατί τελικά κάναμε λάθος”», υπογράμμισε ακόμη.

Ακολουθεί η συνέντευξή του στο Newsbeast:

– Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πάγιο αίτημα των καταναλωτών και των παραγωγικών φορέων, που είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Το υπουργείο απορρίπτει ουσιαστικά αυτό το μέτρο, επικαλούμενο τον κίνδυνο να χαθούν έσοδα χωρίς να πέσουν οι τιμές από το ράφι. Θέλετε να μας πείτε για ποιον λόγο δεν γίνεται;

Είναι απλός ο λόγος και έχει αποδειχθεί και στην πράξη. Έχει αποδειχθεί και στην Ισπανία το γεγονός ότι μειώθηκαν τότε οι συντελεστές ΦΠΑ. Η ισπανική κυβέρνηση δεν είχε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Δεν μειώθηκαν οι τιμές αναλόγως, με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το μέτρο.

Δεύτερον, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος με έκθεσή της έχει επιχειρηματολογήσει ότι μια μείωση ΦΠΑ, για παράδειγμα στα τρόφιμα, δεν θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια και στην αντίστοιχη μείωση στο τελικό προϊόν.

Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά με πολλούς μεσάζοντες μέχρι να φτάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή, είναι λογικό όποια μείωση σε έναν φόρο να μπορεί να την ενθυλακώσει ο κάθε μεσάζοντας.

Και θα σας φέρω και ένα δικό μας παράδειγμα. Από 1/1/2026 ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. 30% μειώθηκαν στην Ικαρία, στη Σαμοθράκη, στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους. Δεν μειώθηκε αντίστοιχα 30% ως προς τον ΦΠΑ και το τελικό προϊόν. Μειώθηκε λιγότερο.

Γιατί; Γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά. Όσους ελέγχους και αν κάνουμε, είναι δικαίωμα του μεσάζοντα ή του ενδιάμεσου παραγωγού, μεταφορέα, να ενθυλακώσει ένα κομμάτι από αυτή τη μείωση.

– Αύξηση του κατώτατου μισθού. Και θέλω να μου πείτε αυτό πώς θα φανεί στους πολίτες. Τι εννοώ: πώς γίνεται να μη «φαγωθεί» από τον πληθωρισμό και να μείνει επί της ουσίας στις τσέπες του Έλληνα πολίτη;

Καταρχάς να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, σωρευτικά, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 40% από αυτή την κυβέρνηση, την ίδια ώρα που ο πληθωρισμός σωρευτικά ήταν πάνω από 23%-24%.

Άρα μέχρι σήμερα, με όρους πάντα οικονομικούς, δεν έχει “φαγωθεί”, αν μπορώ να το πω έτσι, η αύξηση που έχει δοθεί στον κατώτατο μισθό από τον πληθωρισμό. Έχει όμως αναλωθεί σε έναν σημαντικό βαθμό και αυτό είναι το πρόβλημα της ακρίβειας.

Ο κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Θα είναι σίγουρα πάνω από 950 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο πρωθυπουργός τις προάλλες, ακριβώς για να δώσουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια.

Ταυτόχρονα, ό,τι αύξηση δώσουμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με τον κατώτατο, αντίστοιχη αύξηση θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ασχέτως των μισθολογικών κλιμακίων στα οποία υπάγονται, όπως θα αυξηθούν αντίστοιχα και πάνω από 15 κοινωνικά προνοιακά επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

– Φτάνουν όμως αυτές οι αυξήσεις; Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν αυξήσεις πάνω από 10% σε διάφορα προϊόντα, σε βασικά προϊόντα.

Υπάρχουν. Και κανείς δεν πρέπει να κρύβει το πρόβλημα ή να κρύβεται από το πρόβλημα. Σαφέστατα υπάρχουν πολλά νοικοκυριά, τα οποία στενάζουν. Δεν μπορούν να τα φέρουν εις πέρας. Τελειώνει ο μισθός πριν το τέλος του μήνα. Δυστυχώς. Εκεί δίνουμε έμφαση.

Δεν θα είναι μόνο ο κατώτατος μισθός που θα αυξηθεί. Σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα που θα ενισχύουν περαιτέρω την τσέπη του κάθε πολίτη, ακριβώς για να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια.

Και εδώ πρέπει να πω κάτι. Στην ομιλία του πρωθυπουργού ο κάθε πολίτης θα δει να αποτυπώνεται ο εαυτός του. Είτε είναι συνταξιούχος είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μισθωτός δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα… ο οποιοσδήποτε συμπολίτης μας θα δει τον εαυτό του να αποτυπώνεται στην ομιλία του πρωθυπουργού.

– Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι είναι συγκρατημένα τα μέτρα. Δηλαδή δίνετε με το σταγονόμετρο. Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για το 2027 ή εξαντλήθηκαν οι αντοχές του προϋπολογισμού; Δηλαδή, τι λέει η αντιπολίτευση: Ότι το κάνετε αυτό για να διασφαλιστούν ουσιαστικά τα πλεονάσματα.

Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε μια αέναη μάχη του ποιος θα δώσει περισσότερα και ποιος θα τάξει περισσότερα. Νομίζω και ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει αγανακτήσει και έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτή την παλιά λογική στο πολιτικό μας σύστημα. Δεν πρόκειται να πέσουμε εμείς σε αυτή την κατάσταση.

Το ΠΑΣΟΚ και ο ΕΛΑΣ πλειοδοτούν ως προς τις παροχές τους, χωρίς να μας πούνε πού θα τα βρούνε, με ποιον τρόπο, σε βάθος χρόνου, αν θα είναι εξασφαλισμένα αυτά τα 12-13 δισ. ευρώ που ειδικά ο κύριος Τσίπρας προανήγγειλε προχθές.

Εμείς, αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, είναι χρήματα τα οποία είναι εξασφαλισμένα, θα δίνονται σε βάθος χρόνου, είναι οριζόντια μέτρα και δεν θα έρθουμε του χρόνου στη ΔΕΘ να πούμε ότι “ξέρετε τι; Το ταμείο δεν μας βγήκε, θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω”.

Και γι’ αυτό τον λόγο μας βλέπετε μετρημένους, φειδωλούς, σοβαρούς, συνεπείς δημοσιονομικά. Γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε μια μέρα και να πούμε “αυξάνουμε φόρους γιατί τελικά κάναμε λάθος“.

– Βέβαια, όσον αφορά τα οριζόντια μέτρα που είπατε, πολλοί σας κατηγορούν, σε εισαγωγικά, ότι έτσι λειτουργείτε και με τον πολίτη που παίρνει τον κατώτατο μισθό και με αυτόν που παίρνει ένα πολύ μεγάλο εισόδημα. Δηλαδή φορολογείτε ακριβώς το ίδιο.

Να σας φέρω ένα παράδειγμα του ότι δεν λειτουργούμε με αυτούς τους όρους της οριζόντιας λογικής ως προς αυτό; Πέρσι κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση στους φορολογικούς συντελεστές.

Όσα περισσότερα παιδιά έχεις ή όσο πιο χαμηλόμισθος είσαι ή παράγεις χαμηλότερα εισοδήματα, τόσο μεγαλύτερη φορολογική απαλλαγή είχες.

Ένας νέος έως 25 ετών πληρώνει 0 φόρο πλέον. Ένας νέος έως 30 ετών πληρώνει 9% φόρο. Μια τρίτεκνη οικογένεια πληρώνει 9% φόρο.

Αναλόγως του πόσο χαμηλότερα εισοδήματα έχει, τόσο μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή έχει. Άρα δεν λειτουργούμε με τους ίδιους όρους και για τους πλούσιους και για τους μεσαίους και για τους φτωχούς.

Δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στους μεσαίους και στους φτωχούς και γι’ αυτό πιέζουμε και για τον κατώτατο μισθό, που δεν τον παίρνουν οι πλούσιοι. Τον παίρνουν πιο πολύ οι ευάλωτοι μισθωτοί, να είναι όσο γίνεται υψηλότερος, πιέζοντας και την αγορά στα πλαίσια του εφικτού και του δίκαιου, για να μπορέσουν να έχουν περισσότερα εφόδια στην τσέπη τους.

– Θα είστε υποψήφιος στην Α’ Αθήνας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

– Ποια είναι τα προβλήματα που έχει η Αθήνα; Πού θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, σε τι βάση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν; Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι τα σκουπίδια, είναι η ανεργία. Εσείς τι θα θέλατε να προσφέρετε στην Α’ Αθήνας, που είστε υποψήφιος;

Εγώ προσέρχομαι στις εκλογές αυτές με την ευχή και με την επιδίωξη να λειτουργήσω ως βουλευτής της γειτονιάς. Αυτό λείπει από την Αθήνα.

Δεν έχει η Αθήνα αυτή τη στιγμή κάποιους βουλευτές οι οποίοι να λειτουργούν αμιγώς για την πόλη ή πρωτίστως για την πόλη, κάτι το οποίο το παρατηρούμε σε άλλους νομούς, κυρίως της περιφέρειας.

Ο βουλευτής Καστοριάς, ο βουλευτής Φλώρινας, ο βουλευτής Σερρών κοιτάει πρωτίστως το καλό της τοπικής κοινωνίας από την οποία εκλέγεται και φυσικά κοιτάει και τα εθνικά συμφέροντα να διασφαλίζονται και τη γενικότερη πρόοδο της κοινωνίας.

Η Αθήνα, ωστόσο, έχει πολλά καθημερινά προβλήματα που δυστυχώς η δημοτική αρχή τα έχει μεγεθύνει. Εγώ κάνω και μια σύγκριση με τη Θεσσαλονίκη που έχω έρθει αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει το πρόβλημα με τα σκουπίδια, δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα με τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.

Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε βουλευτές της γειτονιάς στην Αθήνα, μέσα στις γειτονιές, από τις γειτονιές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και να επιλύσουμε τέτοια χρόνια προβλήματα που άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν επιλύσει.

Εγώ προέρχομαι από τις γειτονιές αυτές. Ζω, μεγάλωσα, εργάζομαι και έχω μεγαλώσει μέσα από αυτά τα προβλήματα και τα βιώνω καθημερινά.

Επομένως, με την εμπειρία που έχω, γιατί είχα ξανακατέβει το 2023, αλλά και με τη βιωματική σχέση που έχω με την Αθήνα, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω.