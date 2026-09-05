Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος μίλησε στον Βίκτωρα Μοντζέλλι -μεταξύ άλλων- για το εμβληματικό έργο «ΑΕΝΑΟΝ», την κλιματική κρίση, τα αντιπλημμυρικά έργα και το επερχόμενο ταξίδι του στην Κίνα, εξηγώντας πώς αυτό συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη.

«Οι ευθύνες του περιφερειάρχη Αττικής είναι μεγάλες. Υπάρχει μία αυτονομία σε σχέση με το σχέδιο. Στην ίδια λογική που ένας δήμαρχος σχεδιάζει για τα πάντα, ένας περιφερειάρχης έχει την ευθύνη μιας πιο μεγάλης προσπάθειας. Νομίζω ότι η Αττική ακριβώς επειδή έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φιλοξενεί τον μισό πληθυσμό της χώρας, παράγει το μισό ΑΕΠ της χώρας, εγώ συνηθίζω να λέω ότι “όταν προοδεύει η Αττική προοδεύει και η χώρα” και νομίζω ότι αυτό είναι αντιληπτό σε όλους. Άρα, η ευθύνη είναι μεγάλη. Αποφεύγω να δίνω τέτοιου είδους ιδιότητες. Όλοι κρινόμαστε στο πεδίο και όλοι χρειάζεται με σοβαρότητα, σεμνότητα και αξιοπρέπεια να παλεύουμε καθημερινά για κάτι το οποίο είναι το αυτονόητο, αλλά έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη και αυτό αφορά στο πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το στοίχημα, αυτό είναι το ταξίδι και αυτή είναι η ευθύνη όλων μας», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Για το «ΑΕΝΑΟΝ»

«Εγώ δεσμεύτηκα για 300+1 έργα. Το συν ένα ήταν το “ΑΕΝΑΟΝ”, διότι ήταν ένα ζήτημα το οποίο ο πρωθυπουργός είχε προτεραιοποιήσει από την πρώτη στιγμή και το κυριότερο, πέρα από το ότι ήταν η προσωπική του δέσμευση και δέσμευση κυβερνητική, αλλάζει συνολικά τον τρόπο προσέγγισης των ζητημάτων του ανοιχτού δημόσιου χώρου σε όλη την Ελλάδα, διότι το “ΑΕΝΑΟΝ” θα είναι το μεγαλύτερο δημόσιο ανοιχτό πάρκο σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά ταυτόχρονα απαντάει στο μεγάλο ζήτημα των πολιτών εδώ και έξι δεκαετίες που αφορούσε να βρουν την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Επιτέλους η πόλη, η Αθήνα μας, βρίσκει την πρόσβασή της στη θάλασσα. Άρα το μεγάλο όραμα και σχέδιο του Ρέντσο Πιάνο έρχεται και δένει πάνω στον σχεδιασμό. Προσπάθησαν πάρα πολλοί σε αυτό το έργο. Το ζήτημα ήταν ότι στις αρχές του 2024 που ανέλαβα την ευθύνη το έργο αυτό ήταν σε φάση απένταξης. Με παρέμβαση τότε της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, η Επίτροπος μας έδωσε άλλους δύο μήνες πριν αποστείλει το interruption letter, το οποίο σε 11 σελίδες περιέγραφε όλα τα ζητήματα τα οποία δεν είχαμε κάνει. Όμως, προχώρησαν όλα όπως έπρεπε να γίνουν: επανασυστήσαμε τεχνικά συμβούλια, απαντήσαμε στα ζητήματα των governance και στα ζητήματα που αφορούσαν θέματα για τις feasibility studies και είμαστε πλέον σε θέση, μετά από δύσκολες, ατέρμονες διαδικασίες μελετών, αδειοδοτήσεων, προσφυγών, να έχουμε υπογράψει σύμβαση έργου. Θα έχουμε εργοτάξιο μέσα στον Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο».

Για το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ο περιφερειάρχης Αττικής είπε: «36 μήνες, λέει η σύμβαση. Θεωρώ ότι σε 30 μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Μέσα στο 2029 θα έχουμε έτοιμο το “ΑΕΝΑΟΝ”, το οποίο να θυμίσω, είναι η πρώτη και η δεύτερη φάση του Φαληρικού Όρμου, όπως περιγράφεται στο προεδρικό διάταγμα. Ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι πήραμε και τη φάση τρία, για το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do), το οποίο υπερήλθε και αυτό για 40+20 χρόνια στην Περιφέρεια Αττικής, οπότε ξεκινάμε και εκεί. Ολοκληρώνουμε τις μελέτες και δεν είναι αποσπασματικό αυτό το έργο, έρχεται να συμπληρώσει το “ΑΕΝΑΟΝ”. Τα 751 στρέμματα γίνονται σχεδόν 1.000 στρέμματα πρασίνου και δημιουργούμε τον πιο πρότυπο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό χώρο σε όλη τη Μεσόγειο».

«Παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς»

«Είναι 300+1 έργα, 50+1 παρεμβάσεις. Οι 50+1 παρεμβάσεις είναι έργα κάτω από 1,5 εκατομμύριο. Περισσότερα από αυτά είναι σημειακές παρεμβάσεις, πολύ σημαντικές γιατί λειτουργούν ως συνοδά έργα, απαραίτητα ή προαπαιτούμενα έργα στα μεγάλα 300+1 έργα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στο σύνολο των 352 έργων και παρεμβάσεων, στο τέλος Ιουνίου ήμασταν στο 58,2% της συνολικής δρομολόγησης των έργων αυτών. Δηλαδή, το 58% των έργων αυτών είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης ή συμβασιοποίησης, είτε υλοποιούνται είτε έχουν ολοκληρωθεί. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά, γιατί είναι ανά ενότητες, είναι το μεγάλο κομμάτι των αντιπλημμυρικών. Βρισκόμαστε στο 67,5% της υλοποίησης. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι στοίχημα και έχω δεσμευθεί το 2027, την πρώτη τετραετία, θα έχω δρομολογήσει αυτή την πρώτη φάση των πολύ σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων», εξήγησε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Ξεκινάμε τον σχεδιασμό των υπόλοιπων 50, τα οποία θα μπορέσουμε να πούμε ότι με το σύνολο αυτών των έργων έχουμε εξασφαλίσει το μίνιμουμ της ασφάλειας που χρειάζεται η Αττική, με έμφαση στις αντιπλημμυρικές ζώνες, με έμφαση στις περιοχές που έχουν βγάλει μεγάλες πλημμύρες, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι 100% η Αττική είναι ασφαλής. Γιατί; Διότι αυτό που συμβαίνει -όχι στην Ελλάδα- σε όλο τον πλανήτη έρχεται να αποδείξει ότι η φύση μας εκδικείται και παρά τα εξαιρετικά βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, στο κομμάτι της θωράκισης και της πολιτικής προστασίας, η κλιματική κρίση τρέχει με μεγαλύτερους ρυθμούς. Άρα, ακούω μία κριτική ότι πάντα κάποιος φταίει για κάποια πράγματα. Προφανώς χρειάζεται να βελτιώσουμε, να επικαιροποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας, αλλά δεν μπορεί να είναι άχρηστοι σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, που παντού πλημμυρίζουν. Δυστυχώς, η αναρχία που έχει αναπτυχθεί σε μεγάλες πόλεις, σε θέματα δόμησης δημιουργούν τα προβλήματα αυτά και η φύση, το ξαναλέω, μας εκδικείται. Γι’ αυτό βλέπετε να έχουμε μεγάλες πλημμύρες. Γι’ αυτό βλέπετε να έχουν αλλάξει τα δεδομένα που συνοδεύουν το κομμάτι της πρόληψης. Παλιά είχαμε επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με τις εποχές, είχαμε τέσσερις εποχές. Πλέον έχει χαθεί και η έννοια των εποχών. Τον Μάιο, για παράδειγμα, είχαμε φέτος πάρα πολλές βροχές. Όλα αυτά είναι ένα ντόμινο που δημιουργεί επιπτώσεις», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Από το σύνολο των 55 έργων, στο 67% το έχουμε δρομολογήσει μέσα σε 2,5 χρόνια. (…) Εμείς εξασφαλίσαμε και τις μελέτες των έργων και τις χρηματοδοτήσεις και το κυριότερο, με τον νόμο του Οκτωβρίου του 2024 εξασφαλίσαμε νομικά εργαλεία ώστε τα έργα αυτά να προχωρούν. Μας έδωσε το νομικό εργαλείο η κυβέρνηση. Νομοθέτησε στα έργα ειδικής κινητοποίησης που είναι τα αντιπλημμυρικά να πηγαίνουμε με κάθετες αδειοδοτήσεις, και το κυριότερο, οι προσφυγές που κολλάνε τα έργα να γίνονται μόνο σε επίπεδο Συμβουλίου Επικρατείας και σε δύο μήνες να έχουμε απόφαση. Αυτό έδωσε λύση στα πάντα».

Το σημαντικό ταξίδι στην Κίνα και οι δυνητικοί 140 εκατ. επισκέπτες – «Στόχος να είμαστε τελικός προορισμός»

Τέλος, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του στην Κίνα που έχει στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Αττικής και την αύξηση των Κινέζων επισκεπτών: «Όλο αυτό το θέμα της εξωστρέφειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εξωστρέφεια όμως πρέπει να εντάσσεται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Η Κίνα μαζί με την Αμερική, μαζί με την Αυστραλία, μαζί με τον Καναδά είναι οι τέσσερις χώρες στόχευσής μας σε σχέση με τον τουρισμό, με την επισκεψιμότητα. Και στην Κίνα τώρα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που δομούμε τις σχέσεις μας. Εγώ δεν πηγαίνω γενικά και απροσδιόριστα στην Κίνα, γιατί έχω κι άλλες δουλειές να κάνω εδώ. Στην Κίνα, λοιπόν, έχουμε την Σαγκάη, το Πεκίνο και την Τσιανγκσού. Αυτό είναι ένα τόξο. Τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν αυτές οι αντίστοιχες τρεις περιφέρειες; Βρίσκονται από 1 έως 2,5 ώρες με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα. Η Air China από Πεκίνο, η Juneyao Air από Σαγκάη. Η στόχευση είναι λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές, οι οποίες συνολικά έχουν 140 εκατομμύρια δυνητικούς επισκέπτες, oλοκληρώσαμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό με τη Σαγκάη, ολοκληρώσαμε με την Τσιανγκσού, τώρα λοιπόν θα βρεθώ στο Πεκίνο για να κλείσω και τον κύκλο αυτό και πλέον, σε συνεργασία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και με τους κρατικούς οργανισμούς, να προχωρήσουμε το κομμάτι της “διαφήμισης” στις περιοχές αυτές, προσδοκώντας συγκεκριμένους αριθμούς επισκεπτών».

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα, αλλά μπορούμε κάθε χρόνο να επικαιροποιούμε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι φέτος είχαμε 9,5% αύξηση των επισκεπτών στην Αττική. Ο στόχος είναι να αυξήσουμε πρώτον τη διαμονή, γιατί ενδιάμεσος σταθμός θεωρούνταν μέχρι τώρα η Αττική. Έχουμε προχωρήσει σε ένα rebranding ώστε να γίνουμε πιο γνωστοί και από το “Αττική” να περάσουμε στο “Greater Athens Region”. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ήδη από τις δύο μέρες έχουμε πάει στις τρεις ως ενδιάμεσος σταθμός. Όμως, για μας ο στόχος είναι να είμαστε τελικός προορισμός. Για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να επενδύσουμε μονάχα τους μήνες τους τουριστικούς αλλά και τους υπόλοιπους. Σε αυτόν το σχεδιασμό προχωράμε και πιστέψτε με, τα αποτελέσματα βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα είναι εξαιρετικά».