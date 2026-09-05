Από την 90ή ΔΕΘ, το Newsbeast και ο Βίκτωρας Μοντζέλλι συνομίλησαν με τον Γιώργο Βρεττάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιά.

Ακολουθεί η συνέντευξή του:

– Θα ξεκινήσω λίγο από τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Αν και οι σημερινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, πέρα από τα μέτρα ανακούφισης και τις παροχές που έχει σκοπό να προσφέρει η κυβέρνηση, να δώσει στην κοινωνία, έχουν και έναν διπλό ρόλο, και αυτός είναι να ανεβάσουν τα ποσοστά. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια κατά πόσο θα το καταφέρει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η ερώτησή μου είναι ότι, βλέποντας τη Νέα Δημοκρατία να κινείται, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, μεταξύ 28%, 30%, 31%, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι, αλλά σε σεβαστό νούμερο, σημερινοί βουλευτές ενδεχομένως να μην είναι στις εκλογές του 2027. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, γιατί εσείς, από όσο γνωρίζουμε, είχατε έρθει πρώτος στη Β’ Πειραιά. Το ερώτημα είναι πόσο επηρεάζει το κυβερνητικό έργο και γενικά τη λειτουργία του κόμματος, τη στιγμή που ο κάθε βουλευτής θα θέλει να είναι στον τόπο του για να εξασφαλίσει το προφανές, να βγει και την επόμενη 4ετία.

Ακούστε, εγώ πιστεύω βαθιά ότι τα ποσοστά αντικατοπτρίζονται σε ψήφους και οι ψήφοι αντικατοπτρίζονται στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν ανάγκες και, αν μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο, στο πλαίσιο του εφικτού -και νομίζω αυτό κάνει η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια-, τότε μια κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων και πάλι θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία.

Άρα, λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω; Παρά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, που μπορεί να δείχνουν μια δημοσκοπική πτώση, η οποία είναι και φυσιολογική, αν σκεφτούμε ότι είμαστε 8 χρόνια διακυβέρνησης, ποτέ, θυμίζω, στο παρελθόν δεν υπήρχε κυβέρνηση 2ης 4ετίας που να είναι μπροστά 15 μονάδες από το 2ο κόμμα. Αυτό είναι κάτι θετικό από τη μία.

Από την άλλη, όμως, αυτό νομίζω που πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο είναι, όπως σήμερα περιμένουμε τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης για τους συμπολίτες μας, έτσι να συνεχίσουμε ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά μας και, από την άλλη, να δώσουμε και ένα όραμα που χρειάζεται, νομίζω, η κοινωνία μας, η νέα γενιά, για το τι θα κάνουμε την επόμενη 4ετία και γιατί ζητάμε να μας ψηφίσουν οι πολίτες.

Έχουμε χτίσει μια αξιοπιστία με τους πολίτες όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτά που λέμε προεκλογικά τα εννοούμε και τα κάνουμε μετεκλογικά, και νομίζω ότι και τώρα θα πρέπει να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας. Τι είχαμε δεσμευτεί στους πολίτες και τι έχουμε κάνει. Και θα δείτε ότι τα έχουμε κάνει σχεδόν όλα, εκτός από κάποια. Και έχουμε κάνει και πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε πει.

Παραδείγματος χάρη, οι φοροελαφρύνσεις που δόθηκαν στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμά μας. Άρα, λοιπόν, εάν κάνουμε όλα αυτά, θεωρώ και υποστηρίζω ότι μια μεγάλη και κρίσιμη μάζα συμπολιτών μας -σε αντίθεση κιόλας με όλα αυτά που ακούμε, είτε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που μετά το rebranding βλέπουμε ότι είναι μία από τα ίδια, είτε από το ΠΑΣΟΚ, που δεν έχει κατορθώσει να πείσει ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση- θα μας εμπιστευτεί.

Και αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το διεθνές περιβάλλον, που έχει τόσες πολλές αστάθειες, πιστεύω ότι μια κρίσιμη μεγάλη μάζα πολιτών θα εμπιστευτεί και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

Και για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε εσείς, που έχει να κάνει με τους βουλευτές, όλοι εμείς οι βουλευτές είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια και αυτό που είναι μείζον είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να είναι στην κυβέρνηση για τη χώρα.

Βάζουμε πάντα πρώτα απ’ όλα την Ελλάδα, την πατρίδα μας, και νομίζω ότι το ατομικό του καθενός, για το αν θα εκλεγεί ή όχι, δεν είναι το μείζον, είναι το έλασσον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, είναι όλοι καλά τη δουλειά μας. Και αν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία και έχει μεγάλο ποσοστό, θα βγούμε και πολύ περισσότεροι βουλευτές.

– Κύριε Βρεττάκο, να σας ρωτήσω κάτι; Το περιβάλλον πλέον, μετά από τα 3 μνημόνια, μετά από κρίσεις πανδημίας, ενεργειακές, έχει αλλάξει. Δηλαδή, δεν έχουν πλέον καμία σχέση με το 2010 και πίσω αυτά που ζούμε σήμερα. Αλλάζει ένας πολίτης τη θέση του με ένα μέτρο το οποίο όντως μπορεί να είναι μια παροχή που μπορεί να ανακουφίσει την καθημερινότητά του; Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα κερδίσει κάποια χρήματα, θα πάρει ένα επίδομα, θα πάρει μια αύξηση, θα πει «τελικά δεν θα ψηφίσω αυτό που μάλλον ψήφιζα και θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία ή το εκάστοτε κόμμα που θα το τάξει και θα το ολοκληρώσει»;

Ακούστε, δεν θεωρώ ότι ο πολίτης ψηφίζει με αυτό το κριτήριο, το αν πήρε κάπου λίγο παραπάνω χρήματα. Ο πολίτης ψηφίζει σύμφωνα με αυτό που βλέπει στη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.

Τι σημαίνει αυτό; Μειώνει τη φοροδιαφυγή. Ήταν 25% το χαμένο ΦΠΑ, έχει φτάσει στο 9%. Τι σημαίνει αυτό; Η ανάπτυξη φέρνει περισσότερα έσοδα στο ταμείο. Έχουμε συνετή δημοσιονομική πολιτική. Δεν τινάζουμε την μπάνκα στον αέρα, με βάση αυτά που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Και ξέρει ο πολίτης ότι κάθε χρόνο θα ανακουφίζεται και θα παίρνει κάποια επιπλέον στήριξη. Προφανώς, σε μια χώρα που 10 χρόνια έζησε μια οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα το 25% του ΑΕΠ να χαθεί -πράγμα το οποίο συμβαίνει σε πολέμους- να χαθεί τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ και του εισοδήματος, είχαμε μια ανεργία που είχε φτάσει κοντά στο 30% στο απόγειο της κρίσης και δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ανισότητες.

Χάθηκαν πάρα πολλά κεκτημένα πολλών ετών. Αυτό όλο, για να επιστρέψει σε μια κανονικότητα, θέλει πάρα πολλά χρόνια και πολλή προσπάθεια.

Αυτό, όμως, που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο επιστρέφει να χτίζεται πάνω σε ένα σωστό παραγωγικό μοντέλο, σε μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερο, που δεν θα έχει γραφειοκρατία, που θα μπορεί να απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην κλιματική κρίση, που βλέπουμε ότι δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα, προκειμένου στο μέλλον να μη φορτώνουμε και στις επόμενες γενιές βάρη.

Βλέπετε ότι αποπληρώνουμε πρόωρα χρέος και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι ο πολίτης, κρίνοντας συνολικά το έργο και βλέποντας ότι την ώρα που έρχονται άλλοι και τάζουν τα πάντα, εμείς αυτά που λέμε τα εννοούμε. Είναι συγκεκριμένα, είναι λιγότερα από αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά τα εννοούμε και θα τα κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο.

Και προφανώς και μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, όπως το περιγράψατε εσείς, που γεννάει συνεχώς κρίσεις. Έχουμε την πανδημία, έχουμε την ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε την κρίση η οποία δημιουργήθηκε από τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα παγκόσμιο περιβάλλον αστάθειας. Εκεί, λοιπόν, θέλουμε μια κυβέρνηση ισχυρή, που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις γρήγορα.

Φανταστείτε να είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας που να προσπαθούν να συζητάνε όλοι ποια μέτρα θα πάρουμε, όταν έπρεπε να στείλουμε τις φρεγάτες στην Κύπρο, και να συζητάγαμε 15 μέρες αν θα τις στείλουμε και πώς θα τις στείλουμε.

Θέλουμε ισχυρή κυβέρνηση που θα παίρνει αποφάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το κριτήριο συνολικά που θα δει ο πολίτης πηγαίνοντας προς την κάλπη, παρά τις επιμέρους παροχές που μπορεί να τον βοηθάνε σε κάποια πράγματα.

– Κύριε Βρεττάκο, τι απαντάτε; Πώς σχολιάζετε αυτό που λένε κάποιοι -και δεν είναι λίγοι- ότι η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε ή θα πρέπει να κάνει μια στροφή λίγο περισσότερο προς τα δεξιά για να «ιντριγκάρει» ένα ακροατήριο που ψάχνεται κατά κάποιο τρόπο;

Εγώ πιστεύω πολύ στο πολιτικό περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό; Ένας άνθρωπος που προσδιορίζεται σήμερα ως δεξιός έχει κάποιες περισσότερες, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε από τις ιδεολογίες κιόλας, πατριωτικές ανησυχίες.

Ποιες είναι αυτές; Αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο σε πολιτικές. Είναι, παραδείγματος χάρη, το μεταναστευτικό. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ τώρα: η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια για το μεταναστευτικό είναι αυστηρή ή δεν είναι;

Έχουμε αυτή τη στιγμή την πιο αυστηρή πολιτική που υπάρχει σε ευρωπαϊκό κράτος για το μεταναστευτικό, που λέει ότι όποιος έρχεται παράνομα και δεν δικαιούται άσυλο κρατείται μέχρι να επιστρέψει πίσω.

Είναι πολύ απλά τα πράγματα και βλέπουμε ότι φυλάσσουμε όλα τα σύνορά μας. Άρα, λοιπόν, στο μεταναστευτικό θεωρώ ότι αυτός που προσδιορίζεται ως υπεύθυνα πατριώτης και όχι πατριδολαϊκιστής -γιατί ακούμε και κορόνες από κάποια κόμματα που χαρακτηρίζονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν και εγώ πιστεύω ότι είναι λαϊκίστικα κόμματα, δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο- καλύπτεται από αυτές τις πολιτικές.

Το ερώτημα είναι, ας πούμε, γιατί έχουμε τις κλειστές δομές σε νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα και γιατί δεν τις κάνουμε στη Γυάρο; Μιλάμε τώρα για λαϊκισμό του χειρίστου είδους.

Άρα, λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο υπεύθυνος πατριωτισμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα θέματα, όπως είναι η εθνική άμυνα, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων όλο το τελευταίο διάστημα με τις φρεγάτες Belharra, τα Rafale, τα F-16 που αναβαθμίστηκαν, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με την Ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράψαμε πρόσφατα, τις αμυντικές συμφωνίες.

Όλα αυτά είναι στον πυρήνα ενός ανθρώπου που προσδιορίζεται δεξιός, προσδιορίζεται πατριώτης.

Ή, παραδείγματος χάρη, η εξωτερική μας πολιτική με τις αμυντικές συμφωνίες που έχουμε κάνει, την αύξηση των ναυτικών μιλίων, την ΑΟΖ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, τις αμυντικές συμφωνίες, τα οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει και έχουν έρθει και επενδύουν εκεί οι αμερικανικοί κολοσσοί, ο κάθετος διάδρομος στον οποίο συμμετέχει η χώρα μας.

Όλα αυτά δημιουργούν μια υπερήφανη πολιτική σε τομείς, όπως σας είπα, για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ανησυχία. Και δεν καταλαβαίνω αν πρέπει να κάνουμε κάποια στροφή. Θεωρώ, όμως, ότι αυτό το κομμάτι των ανθρώπων του υπεύθυνου πατριωτισμού σήμερα το καλύπτει η Νέα Δημοκρατία απόλυτα.

– Θα κλείσω, κύριε Βρεττάκο, τη συζήτησή μας με μία ακόμα ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με δύο αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι υπαρκτός, ο άλλος είναι εν δυνάμει. Λένε ότι ο Τσίπρας, εντός εισαγωγικών, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία γιατί συσπειρώνει τον κόσμο. Η κυβέρνηση μπορεί να στηριχθεί στο αφήγημα των προηγούμενων πράξεων του πρώην πρωθυπουργού και, με λίγα λόγια, ότι βοηθάει να σταθεί απέναντί του. Από την άλλη, ότι πληγώνει το κόμμα που έχει έτοιμο να δημιουργήσει, να ιδρύσει ο κύριος Σαμαράς. Εσείς τι λέτε;

Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το ακούω πάρα πολύ καιρό, αλλά, ξέρετε, αν δεν ιδρυθεί δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Είναι εν δυνάμει.

Από αυτά που ακούω, και σε συνέχεια και της προηγούμενης ερώτησης που μου κάνατε, αν είναι κόμμα που θέλει να στραφεί προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι τον κόσμο σήμερα που είναι υπεύθυνα πατριώτης τον καλύπτει η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της και νομίζω ότι ποτέ δεν ήμασταν πιο ισχυροί στην εθνική άμυνα, πιο ισχυροί στην εξωτερική πολιτική, ποτέ πιο ισχυροί στο μεταναστευτικό.

Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει και νόημα. Τώρα, αν είναι ένα κόμμα προσωπικό, ξέρετε, τα προσωπικά κόμματα πολλές φορές έχουν υπάρξει από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έχω μετρήσει, στη Μεταπολίτευση, 14 φορές έχουν διασπαστεί και έχουν διαμορφωθεί κόμματα. Στην πορεία, όμως, κανένα δεν είχε μια μακρόπνοη προοπτική, μια δυναμική να κρατήσει και να κάνει κάτι.

Άρα, λοιπόν, ας το δούμε. Μέχρι να το δούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε.

Εντάξει, άκουσα ένα στέλεχος που βγήκε ως εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά και ουσιαστικά μας είπε ότι δεν είμαστε Νεοδημοκράτες. Εγώ, ξέρετε, έχω ξεκινήσει από τη ΔΑΠ, στην ΟΝΝΕΔ. Είμαι Νεοδημοκράτης πάρα πολλά χρόνια και δεν δέχομαι από έναν κύριο, ο οποίος δεν ξέρω ποια είναι η διαδρομή του στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει αυτή την κριτική.

Πάντως, εγώ που είμαι 39 χρονών, είμαι πολύ μικρότερός του. Δεν τον ήξερα όταν ασχολιόμουν. Κάποια στιγμή ήρθε μαζί με τον κύριο Σαμαρά, αλλά μετά δεν ξέρω αν ήταν σε όλη την παράταξη.

Άρα, λοιπόν, καλό είναι αυτές οι κριτικές για το ποια είναι η Νέα Δημοκρατία και πώς προσδιορίζεται να τις αφήσουμε στους Νεοδημοκράτες.

Τώρα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε, πραγματικά σας μιλάω, τις τελευταίες μέρες και ειδικά μετά την παρουσίαση του προγράμματός του, αυτά τα οποία έχουμε δει είναι απίθανα.

Δηλαδή εγώ περίμενα, μετά από όλη την κριτική η οποία έχει ασκηθεί στον πρώην πρωθυπουργό για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για τα ακοστολόγητα πράγματα που είπε, για αυτά που είπε και έκανε τα αντίθετα μετά τις εκλογές, ότι τώρα, ελπίζω, μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση να είναι και ίσως λίγο πιο σοβαρός.

Αλλά φάνηκε ότι είναι ο ίδιος αμετανόητος Τσίπρας. Προφανώς αυτό το βλέπουν οι πολίτες.

Και, ξέρετε, μετά την ανακοίνωση των μέτρων βγήκαν τα στελέχη του να τα εξειδικεύσουν και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Δηλαδή αυτά που έχουμε ακούσει έχουν, πρώτα απ’ όλα, παραβιάσει τα ίδια τα μαθηματικά και τις πράξεις των μαθηματικών.

Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι οι πολίτες δεν έχουν να περιμένουν κάτι. Τη δεύτερη φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα και νομίζω ότι τώρα ως φάρσα έχει εξελιχθεί όλο αυτό το οποίο λέμε «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 0.2».

Και νομίζω ότι όσο προχωράμε και προς τις εκλογές θα κάνω μια πρόβλεψη. Αυτό το κόμμα θα αρχίσει να χάνει δυνάμεις, που αν και αρχικά φάνηκε δημοσκοπικά ότι παίρνει έναν αέρα, πραγματικά καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι δεν έχει καμία αξιοπιστία σε αυτά που λέει.

Όταν έρχεται και λέει ένα πρόγραμμα το οποίο κοστολογείται στα 13 δισ. ευρώ, την ώρα που η κυβέρνηση ξύνει τον πάτο του βαρελιού και μπορεί να δώσει 1,5 με 2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, πρέπει να μας πει τι θα κάνει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχει και τα όρια δαπανών, δεν του επιτρέψει να κάνει αυτές τις δαπάνες.

Τι θα κάνει; Επαναδιαπραγμάτευση περήφανη; Πρέπει να μας τα πουν αυτά. Ή πού θα βρει αυτά τα χρήματα;

Ανακοινώνει κάποιες εισφορές οι οποίες είναι τελείως αόριστες, 1% για το 1%, που δεν ξέρουμε ούτε ποιο είναι το 1%, ούτε τι χρήματα θα πάρει.

Κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά μας δείχνουν ότι είναι ο ίδιος αμετανόητος και απαράλλαχτος. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τον κύριο Τσίπρα.

Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει προσηλωμένη στον στόχο της, που είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, να φτιάξει το πρόγραμμα για την επόμενη 4ετία, να δείξουμε όλοι σοβαρότητα, χαμηλά τα κεφάλια, ταπεινότητα, να ακούσουμε τα προβλήματα των πολιτών.

Δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ, ξέρετε, στη Β’ Πειραιά πολιτεύομαι. Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα.

Συνομιλώ καθημερινά με ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα και πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε απαντήσεις.

Όμως σε αυτές τις γειτονιές, ξέρετε, που η ανεργία ήταν η μεγαλύτερη σε όλη την Αττική, σήμερα με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, παραδείγματος χάρη στα ναυπηγεία που έχουν ανοίξει, όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε.

Να φτιάχνουμε καλύτερες ζωές, καλύτερα εισοδήματα, για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να μένουν στην Ελλάδα και να ονειρεύονται εδώ και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.