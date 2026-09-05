Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε αρχικά στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή: «Θα υπογράψουμε όλοι μαζί τη διακήρυξη της Αθήνας, για το ποιο θα πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό, το νέο ευρωπαϊκό όραμα. Δεν μπορεί κεντρικός στόχος να είναι τα drones, οι βόμβες και τα τανκς, δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για αμυντικές δαπάνες. Η Ευρώπη ήταν πάντα ένα πολύ πετυχημένο πρότζεκτ ειρήνης και πρέπει να παραμείνει το κορυφαίο πρότζεκτ όσον αφορά την κοινωνική ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία», εξήγησε.

«Θα μιλήσουμε ακριβώς για τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε οι πόλεις, οι δήμοι μας, για να μπορέσουμε να είμαστε δυνατοί και ανθεκτικοί. Επίσης, θα κάνουμε μία σκληρή κριτική στην υπάρχουσα πορεία της Ευρώπης, η οποία έχει πετάξει έξω τους δήμους και έχει κεντρικοποιήσει όλα τα συστήματα. Κάτι που συμβαίνει βέβαια, οφείλω να πω, και στη χώρα μας. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Θα καταθέσουμε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, και όχι μόνο αυτό. Θα ανοίξουμε μια πλατφόρμα που θα λέγεται “Πάρε θέση” και θα υπογράψουν πολίτες και αιρετοί και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας αυτές, που θα αφορούν ακριβώς το πώς θα πρέπει να είναι η Ευρώπη το 2030, ποιες κρίσιμες παρεμβάσεις πρέπει να υπάρξουν με υπογραφές από αιρετούς και όχι μόνο, αλλά και από όλη την Ευρώπη».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο Χάρης Δούκας: «Είναι σημαντικό το 2030 να έχουμε άλλη κυβέρνηση και άλλη πορεία για τη χώρα. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια που ήμουν εδώ ακούγαμε από τον πρωθυπουργό μια σειρά από παροχές, στους δήμους δεκάρα… Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα ακούσουμε φέτος για τους δήμους, διότι αυξάνεται συνέχεια το ενεργειακό κόστος, αυξάνεται το κοινωνικό κόστος, ακούμε για αυξήσεις μισθών και ταυτόχρονα οι πόροι που έχουν οι δήμοι παραμένουν οι ίδιοι και οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία. Γι’ αυτόν τον λόγο, με κεντρικό σύνθημα “όχι στη χρεοκοπία των δήμων”, θα διαδηλώσουμε έξω από τη ΔΕΘ την ώρα που θα μιλάει ο πρωθυπουργός, προοδευτικοί αιρετοί από όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι είμαστε μια γροθιά και παλεύουμε, διεκδικούμε για τις καλύτερες πόλεις που είναι και καλύτερη ζωή για τους πολίτες».

«Εγώ, ως νέος δήμαρχος, έρχομαι στη ΔΕΘ εδώ και δύο τρία χρόνια και δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους δήμους. Βεβαίως, εδώ είμαστε και αν είναι κάτι θετικό, πρώτοι θα βγούμε και θα πούμε ότι έγινε μια σημαντική παρέμβαση. Όμως για να είμαστε σίγουροι, θα είμαστε με τους πολίτες, με τους πολλούς, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είμαστε στους δρόμους για να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε μαζί με τους πολλούς».

«Η κατάρρευση των κοινωνικών δομών, λέμε επίσης όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού και συνολικά σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Θέλουμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να μην είναι υπερσυγκεντρωτικό. Ξέρετε, για να πάρει κανείς έργα, πρέπει να πηγαίνει και να κάνει βαθιές υποκλίσεις σε υπουργούς, αυτή είναι η αλήθεια σήμερα. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο και δομημένο σύστημα, μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί κανείς να αιτηθεί για χρηματοδότηση, αλλά δεν μπορεί η προσέγγιση με τους δήμους να είναι όποιος κάνει την πιο βαθιά υπόκλιση να έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Γι’ αυτό και είμαστε στους δρόμους σήμερα», υπογράμμισε.

«Το οικονομικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να λύσουμε μια σειρά από άλλα προβλήματα. Και να πω ένα παράδειγμα, να το καταλάβετε: οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που παίρνει η Αθήνα είναι κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ και το μισθολογικό κόστος είναι 170 εκατομμύρια ευρώ. Αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε πολύ με τα δημοτικά τέλη και με άλλες προσπάθειες, χωρίς να τα αυξήσουμε, προσπαθούμε μέσα από διαδικασίες μειώνοντας ό,τι μπορούμε και διατηρώντας τα δημοτικά τέλη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, χωρίς να τα αυξάνουμε, να καλύπτουμε αποκλειστικά και μόνο τους μισθούς μας και αυτό δείχνει το πρόβλημα. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα αναπτυξιακή να κάνουμε τις πόλεις μας περισσότερο ανθεκτικές, περισσότερο βιώσιμες».

Τέλος, ο Χάρης Δούκας στάθηκε στο γεγονός των αντιπλημμυρικών έργων: «Μόλις το 20% των δρόμων της Αθήνας έχει φρεάτια, τη στιγμή που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 40%. Το λέω γιατί ακούμε για Ελ Νίνιο και για πλημμύρες. Για να πάμε από το 20% στο 40%, χρειαζόμαστε, λέει, μελέτη που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπε συγχαρητήρια, ήταν πολύ αναλυτική, 100 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα. Από αυτά, αυτή τη στιγμή, στον Δήμο της Αθήνας έχουμε κοντά στα 4 εκατομμύρια. Μας λείπουν 96 εκατομμύρια».