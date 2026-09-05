Από τη Θεσσαλονίκη και την 90ή ΔΕΘ, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, μίλησε στο Newsbeast και στον Σάββα Γουλόπουλο.

Ακολουθεί η συνέντευξή του στο Newsbeast:

– Σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σας είχατε χτυπήσει το καμπανάκι για την ακρίβεια και είχατε πει ότι δεν είναι απλά εισαγόμενη, αλλά έχει αποκτήσει και εγχώρια χαρακτηριστικά. Εσείς πιστεύετε ότι τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, που είναι το Νο1 πρόβλημα των πολιτών της χώρας;

Όπως σωστά λέτε, είναι το Νο1 πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι εύκολος.

Είναι όμως στο χέρι της κυβέρνησης να κάνει δύο πράγματα και πιστεύω σήμερα το βράδυ θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό.

Το πρώτο είναι να ενισχύσει τα εισοδήματα. Άρα, με δεδομένες τιμές, ο κόσμος θα μπορεί να ανταποκριθεί περισσότερο. Είτε αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει βγει από τον εργασιακό βίο και είναι συνταξιούχος, είτε ο εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό είτε με τον μέσο μισθό, να δει μια αύξηση των αποδοχών του, είτε δουλεύει στον ιδιωτικό είτε δουλεύει στον δημόσιο τομέα. Αυτό είναι το πρώτο.

Το δεύτερο: χρειάζεται περαιτέρω αύξηση των καθαρών αποδοχών με μείωση φόρων και εισφορών. Πιστεύω και εκεί θα ακούσουμε πράγματα.

Και το τρίτο είναι να ελεγχθεί καλύτερα ο μηχανισμός των τιμών, είτε αυτό έχει να κάνει με τα καύσιμα, είτε με το πώς ελέγχονται οι τιμολογήσεις μέσα από τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς, ώστε να πέσουν οι τιμές.

Άρα, ενίσχυση εισοδημάτων και σταθεροποίηση και πτώση των τιμών, όπως με χαρά είδαμε να ανακοινώνουν, για παράδειγμα, από τη ΔΕΗ πτωτικές τιμές στα τιμολόγια, είναι δύο καθοριστικά βήματα για μένα για να ανακουφιστεί ο μέσος Έλληνας σήμερα που πλήττεται από την ακρίβεια, όπως πολύ σωστά είπατε, και πιστεύω θα το ακούσουμε το βράδυ από τον πρωθυπουργό.

– Κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, εσείς, αν θυμάμαι καλά, είχατε επιλέξει την αποχή. Να θέσω απλά: είστε υπέρ αυτού που είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ότι υπάρχουν δύο φύλα; Και θέλω να μου πείτε, αν και έχει θεσμοθετηθεί, αν είστε υπέρ της υιοθεσίας από τα ομόφυλα ζευγάρια.

Εγώ, όπως ξέρετε, δεν υπερψήφισα αυτόν τον νόμο, ακριβώς γιατί είχα δει ότι έρχεται στο βάθος ένα τσουνάμι εξελίξεων, τα οποία δεν ήταν αυτά τα οποία εγώ τουλάχιστον πιστεύω, με βάση τις αρχές και τις αξίες τις δικές μου.

Και δεύτερον, ούτε η ελληνική κοινωνία φαίνεται να τα αγκαλιάζει.

Το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα, για παράδειγμα, για τα βιβλία, ότι προκύπτει ζήτημα υιοθεσίας μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν πράγματα τα οποία ήταν προδιαγεγραμμένα και τα είχα επισημάνει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 κατά την ομιλία μου στη Βουλή, για να μη λέω ότι το ανακάλυψα τώρα.

Επομένως, είναι κάτι το οποίο προκάλεσε πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Το πληρώσαμε στις ευρωεκλογές. Θα μας ακολουθήσει και μέχρι τις εθνικές εκλογές σε έναν βαθμό.

Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λάθος η αναμόχλευση σήμερα ενός θέματος για το οποίο πληρώσαμε το 2024 ως μια κεντρική πολιτική επιλογή τότε.

Επομένως, όλη η συζήτηση που έχει ανακύψει τα τελευταία 24ωρα νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να τερματιστεί και πιστεύω η χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού βάζει ένα τέλος σε αυτά.

– Εσείς γνωρίζετε τα δημοσιονομικά μεγέθη. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως έναν κεντρικό στόχο τη σύγκλιση των ελληνικών μισθών με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν ο κατώτατος μισθός, θα μου πείτε ότι έχει ανέβει, θα φτάσει τα 950 ευρώ και, από την άλλη, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν παίρνουν ούτε 13ο ούτε 14ο; Θα μου πείτε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει 14ος, αλλά μιλάμε για μισθούς των 1.000 ευρώ.

Πρέπει να γίνει άλμα στις καθαρές αποδοχές όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να είναι αυτό βιώσιμο και να μην είναι προεκλογικό, να μην είναι πυροτέχνημα: να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία.

Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην ελληνική οικονομία με βιώσιμο τρόπο, χρειάζεται το κράτος να είναι λιγότερο στην οικονομία, είτε με μείωση φόρων και εισφορών είτε με απόσυρσή του και να μην προσπαθεί να κάνει τον επιχειρηματία.

– Θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ;

Κατά την άποψή μου, ναι. Και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα πρέπει να μειωθούν.

Αυτή είναι προσωπική μου άποψη, την οποία την υποστηρίζω πάντα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος σταθερά, φανατικά υπέρ της μείωσης των φόρων.

Δεν διανοούμαι να βάζουμε συνεχώς το χέρι στην τσέπη των φορολογουμένων, που συνήθως είναι και οι συνεπείς. Ξέρετε, αυτοί που είναι ασυνεπείς είναι συγκεκριμένοι.

Απλώς, όταν δεν έχεις πολύ μεγάλο κίνητρο κάποιος να φοροδιαφύγει ή να αποκρύψει φορολογητέα ύλη, τότε τιμωρείσαι με τον δικό σου τρόπο σε αυτή την αντικοινωνική, ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά.

Άρα, μικρότερο αποτύπωμα του κράτους στην οικονομία, σαφέστατα. Αύξηση παραγωγικότητας με επενδύσεις.

Είμαστε σε καλό δρόμο. Πριν από λίγα χρόνια, το 2019, οι επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν περίπου 10%-10,5%. Πλησιάζουμε το 16%-17%.

Απέχουμε από το 21%, που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης, αλλά μαζί με επενδύσεις, όπως είπα, που πλησιάζουμε, και με μικρότερο αποτύπωμα του κράτους στην οικονομία, τότε θα προσεγγίσουμε τους μισθούς της Ευρώπης.

Είναι ντροπή για την Ελλάδα να είμαστε σήμερα σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα που βρισκόμαστε. Δεν αντικατοπτρίζει ούτε το επίπεδο της επενδεδυμένης γνώσης στην οικονομία, ούτε αυτή τη δυναμική που έχει η ελληνική οικονομία και πρέπει να την απελευθερώσουμε.

– Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, όπως φαίνεται, θα κάνει έναν νέο πολιτικό φορέα. Εσείς τι θα του λέγατε; Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να έχει τον Αντώνη Σαμαρά απέναντι;

Έχουν γίνει πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, στη διαχείριση προσωπικοτήτων όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς.

Απεύχομαι πάντα να κάνει το κόμμα, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα το κάνει. Τον συνάντησα πρόσφατα.

Ήμασταν μαζί σε μια εκδήλωση στην Παναγία Σουμελά των Αχαρνών, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για τον Ποντιακό Ελληνισμό, αλλά όχι μόνο.

Είχαμε ευκαιρία να συζητήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι έχει πάρει την απόφασή του. Καταρτίζει τους συνδυασμούς του.

Άρα, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, όπως σωστά λέτε, θα είμαστε εκ των πραγμάτων σε ένα τραπέζι, όταν θα καθόμαστε προεκλογικά, θα υποστηρίζουμε διαφορετικές θέσεις.

Θα επιμείνω στις θέσεις, ποιες είναι οι θέσεις, και όχι στα πρόσωπα. Γιατί είπα, έγιναν λάθη.

Οι θέσεις τις οποίες θα εκφράσει ο νέος κομματικός σχηματισμός είναι αυτές που θα δείξουν αν θα είμαστε αντίπαλοι ή αν θα μπορέσουμε να βρούμε κοινό τόπο απέναντι στον λαϊκισμό, όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Αν είναι τα εθνικά θέματα τα οποία σηκώνει συνεχώς ο Αντώνης Σαμαράς και οι συνεργάτες του, νομίζω ότι κάνει λάθος.

Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυροποιήσει την Ελλάδα, έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη με τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει, με τα Rafale, με τις φρεγάτες Belharra, με όλα αυτά που βλέπουμε, όπως ο θόλος του Αχιλλέα, να ξεδιπλώνονται, με τις νέες φρεγάτες, τις ιταλικές, που θα παραγγείλουμε.

Έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα. Τα ναυτικά μίλια έχουν γίνει 12 στο Ιόνιο. Έχουμε χωροθετήσει τα θαλάσσιά μας πάρκα, έχουμε κάνει ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, πράγματα που δεν είχαν γίνει για δεκαετίες.

Άρα, πιστεύω ότι είναι λάθος πεδίο η αντιπαράθεση για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.

Υπάρχουν άλλα θέματα; Να τα δούμε. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες να εκπέμπουμε ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία, ιδίως όταν μιλάμε για την παράταξη.

Γιατί, ξέρετε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω στη μεγάλη παράταξη του 40%, όχι στον κατακερματισμό του 25%, του 5%, του 3%.

Εκεί, ναι, μπορούν να υπάρξουν ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε και να φτάσουμε την επόμενη μέρα όπως θέλουμε, ισχυροί.

Πιστεύω με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων ισχυρή την κεντροδεξιά στην Ελλάδα, ώστε να πηγαίνει η πατρίδα μπροστά.