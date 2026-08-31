Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να τη σύρει σε πόλεμο με το Ιράν.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν από κοινού επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πόλεμος στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία.

«Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοικτά ότι χειραγώγησε την αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ», έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο Χ. «Ο Νετανιάχου γελάει απροκάλυπτα με τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την Αμερική μέσω 1.000 ωρών χρόνου μετάδοσης σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα», πρόσθεσε.

Και «όταν μιλά στα αγγλικά, εξαίρει τις ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού προέδρου», συνέχισε ο Αραγτσί, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου «φίδι».