Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να ενημέρωσε μυστικά τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ενέκρινε την έναρξη συνομιλιών με στόχο την επίτευξη μιας πιθανής συμφωνίας. Σύμφωνα με το Al Arabiya, το οποίο επικαλείται την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στις διπλωματικές διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα ανέφεραν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, κατά το αρχικό πλήγμα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, συμφώνησε να υπάρξει ταχεία λήξη των εχθροπραξιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αφού είχε θέσει τελεσίγραφο 48 ωρών προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη Δευτέρα ότι έδωσε εντολή για πενθήμερη αναβολή οποιωνδήποτε στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συνομιλίες, τις οποίες το Ιράν διαψεύδει ότι διεξάγονται, πραγματοποιούνται με ένα «πρόσωπο υψηλού επιπέδου», χωρίς ωστόσο να πρόκειται για τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Σε νεότερες δηλώσεις του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε πέντε ημέρες ή και λιγότερο, προσθέτοντας ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων στο διπλωματικό πεδίο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει συμφωνία, αλλά η επιτυχία των συνομιλιών είναι απίθανη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται αποφασισμένος να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν σήμερα τρεις υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο το Ιράν να συμφωνήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, που κατέρρευσαν στις 28 Φεβρουαρίου με τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ θέλει συμφωνία, αλλά οι Ισραηλινοί δεν τη «βλέπουν»

Αυτές οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι πιθανό να περιλαμβάνουν περικοπές στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ο Τραμπ έγραψε σε μέσο κοινωνικές δικτύωσης χθες, Δευτέρα, πως οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και εποικοδομητικές» συζητήσεις σχετικά με μία «ολοκληρωμένη και πλήρη επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή».

Το Ιράν δήλωσε μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως ο Τραμπ πιστεύει πως υπάρχει δυνατότητα «αξιοποίησης των ισχυρών επιτυχιών που εξασφάλισαν οι IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) και ο στρατός των ΗΠΑ, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους του πολέμου σε μία συμφωνία που θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντά μας».