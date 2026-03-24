Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο κινούνται σταδιακά προς την κατεύθυνση συμμετοχής στη σύγκρουση με το Ιράν, υιοθετώντας σκληρότερη στάση μετά τις επίμονες επιθέσεις που έχουν διαταράξει τις οικονομίες τους και δημιουργούν τον κίνδυνο να αποκτήσει η Τεχεράνη μακροπρόθεσμη επιρροή στα Στενά του Ορμούζ.

Οι πρόσφατες κινήσεις ενισχύουν τη δυνατότητα των ΗΠΑ να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές και ανοίγουν ένα νέο μέτωπο πίεσης στα οικονομικά του Ιράν. Ωστόσο, δεν φτάνουν ακόμη στο σημείο της ανοιχτής στρατιωτικής εμπλοκής των χωρών του Κόλπου, ένα όριο που οι ηγεσίες τους επιθυμούσαν να μην ξεπεράσουν, αν και η πίεση αυξάνεται καθώς το Ιράν απειλεί να ενισχύσει την επιρροή του στην ενεργειακά πλούσια περιοχή.

Η Σαουδική Αραβία συμφώνησε πρόσφατα να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν την αεροπορική βάση Κινγκ Φαχντ στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την απόφαση, όπως τονίζει η Wall Street Journal. Το βασίλειο είχε δηλώσει πριν από την έναρξη των συγκρούσεων ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των εγκαταστάσεων ή του εναέριου χώρου του για επιθέσεις κατά του Ιράν, σε μια προσπάθεια να παραμείνει εκτός πολέμου, η οποία όμως κατέρρευσε όταν το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους και drones σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Ο πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εμφανίζεται πλέον πρόθυμος να αποκαταστήσει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας και βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης για συμμετοχή στις επιθέσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου η είσοδος της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο.

«Η υπομονή της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις δεν είναι απεριόριστη», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, μετά από σειρά επιθέσεων του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές του Κόλπου. «Οποιαδήποτε αντίληψη ότι οι χώρες του Κόλπου δεν μπορούν να απαντήσουν είναι λανθασμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντείνουν τις ενέργειες κατά ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, απειλώντας μια βασική οικονομική «ανάσα» για την Τεχεράνη, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής και ασκούν πιέσεις κατά μιας κατάπαυσης του πυρός που θα αφήσει άθικτο μέρος της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησαν στο κλείσιμο του Ιρανικού Νοσοκομείου και του Ιρανικού Συλλόγου στο Ντουμπάι, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εξελίξεις. Τα τηλέφωνα, το WhatsApp και η ιστοσελίδα του νοσοκομείου ήταν εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα, ενώ οι υγειονομικές Αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι η εγκατάσταση δεν λειτουργεί πλέον.

«Ορισμένοι οργανισμοί που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης θα κλείσουν στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνταν για την προώθηση στόχων που δεν εξυπηρετούν τον ιρανικό λαό και παραβιάζουν τη νομοθεσία των ΗΑΕ», ανέφερε η κυβέρνηση, αναφερόμενη στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Τα ΗΑΕ, που για χρόνια αποτελούν οικονομικό κόμβο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, είχαν προειδοποιήσει ήδη από την αρχή του πολέμου ότι θα μπορούσαν να παγώσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων, μετά τις πρώτες επιθέσεις που δέχτηκαν.

Τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο συνάλλαγμα και διεθνή εμπορικά δίκτυα, σε μια περίοδο που η εγχώρια οικονομία της πιέζεται από τον πληθωρισμό και τις κυρώσεις.

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις των χωρών του Κόλπου ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν ούτε θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους, η πραγματικότητα φαίνεται πιο σύνθετη. Βίντεο που επαληθεύτηκαν από την Storyful δείχνουν ότι ορισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους προς το Ιράν πραγματοποιήθηκαν από το Μπαχρέιν. Παράλληλα, πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας υπέστησαν ζημιές από ιρανική πυραυλική επίθεση στη βάση Πρινς Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.

Ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να διευκρινίσει αν αραβικές χώρες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι οι ίδιες οι χώρες του Κόλπου θα πρέπει να τοποθετηθούν.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι οι αραβικές μοναρχίες εμπλέκονται ολοένα και βαθύτερα στην αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν, μια θέση στην οποία δεν επιθυμούν να βρεθούν. Μια άμεση επίθεση κατά του Ιράν θα τις καθιστούσε επίσημα εμπλεκόμενες σε πόλεμο με έναν ισχυρό αντίπαλο που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, ενώ υπάρχει ανησυχία ότι ενδεχόμενη αιφνίδια απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου θα τις αφήσει εκτεθειμένες απέναντι στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η συμμετοχή τους θα έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και δεν θα αλλάξει την πορεία της σύγκρουσης. Ωστόσο, το Ιράν εντείνει τις πιέσεις, επιδιώκοντας ρόλο στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Η Τεχεράνη έχει ήδη διαταράξει τη λειτουργία της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού, επιτιθέμενη σε πλοία, ενώ επιτρέπει τη διέλευση σε επιλεγμένα σκάφη. Σύμφωνα με πηγές, έχει επίσης γνωστοποιήσει σε αραβικούς αξιωματούχους την πρόθεσή της να επιβάλει διόδια, κατά το πρότυπο της Διώρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο.

Η απειλή αυτή έρχεται ύστερα από εκτεταμένες επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές αραβικές χώρες, με πλήγματα σε πολυτελή ξενοδοχεία, αεροδρόμια, διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων. Μόνο τα ΗΑΕ έχουν αντιμετωπίσει περισσότερες από 2.000 επιθέσεις.

Οι ηγεσίες των χωρών του Κόλπου, ιδίως των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω συνεχών τηλεφωνικών επικοινωνιών να ολοκληρώσει την επιχείρηση και να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν πριν προχωρήσει σε επόμενα βήματα.

Παράλληλα, αυξάνεται η πεποίθηση ότι απαιτείται μια μορφή τιμωρητικής αντίδρασης για την αποκατάσταση της αποτροπής. Η στρατηγική που βασιζόταν στις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ και στη διπλωματική προσέγγιση με το Ιράν φαίνεται να έχει καταρρεύσει, κάτι που έγινε σαφές όταν το Ιράν επιτέθηκε στο ενεργειακό κέντρο Ρας Λαφάν στο Κατάρ, καθώς και σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ.

Το Κατάρ καταδίκασε την επίθεση ως επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή για την εθνική του ασφάλεια.

Παρά την κοινή οργή απέναντι στο Ιράν, οι χώρες του Κόλπου εκφράζουν και δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, παρά τη στενή συνεργασία και τις σημαντικές επενδύσεις στη μεταξύ τους σχέση.

Οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αραβικών χωρών αποτέλεσαν αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν, το South Pars. Οι αραβικές χώρες θεωρούσαν ότι είχαν πείσει τις ΗΠΑ να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, μετά από προηγούμενο ισραηλινό πλήγμα σε αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ επέτρεψαν την επίθεση στο South Pars να προχωρήσει, αφού έλαβαν εκ των προτέρων ενημέρωση από το Ισραήλ, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής αποτυπώνει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση ανατρέπει χρόνια στρατηγικού σχεδιασμού χωρίς να αφήνει εύκολες επιλογές για το μέλλον.

«Βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα δομικό δίλημμα που αντιμετωπίζουν πάντα οι πιο αδύναμοι εταίροι σε μια συμμαχία με ισχυρότερους», ανέφερε ο αναλυτής Γκρέγκορι Γκάους από το Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον. «Αν η ισχυρότερη πλευρά υιοθετεί επιθετική στάση, φοβούνται ότι θα παρασυρθούν σε έναν πόλεμο που δεν θέλουν να πολεμήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.