Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβαλε την απειλή του για επίθεση εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, επικαλούμενος «εποικοδομητικές συνομιλίες» με τους Ιρανούς. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την έναρξη ακόμη και ενός αρχικού διαλόγου ως διέξοδο από την απειλή που εξέδωσε το Σάββατο να επιτεθεί στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν ως αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όπως σημειώνουν οι New York Times. Το Ιράν είχε ορκιστεί να μην υποκύψει, και η προθεσμία των 48 ωρών που είχε θέσει ο Τραμπ θα έληγε τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα παρατείνει την προθεσμία του έως την Παρασκευή, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την πρόοδο των συνομιλιών, πυροδοτώντας μια σειρά διπλωματικών κινήσεων από διάφορες χώρες που επιδιώκουν να προωθήσουν τις συνομιλίες. Ωστόσο, παρέμεινε ασαφές πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει ο Λευκός Οίκος την πιθανότητα μιας σημαντικής εξέλιξης σε μια σύγκρουση που έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση της έντασης και από τις δύο πλευρές εδώ και εβδομάδες.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, καθώς η παύση ισχύει μόνο για τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, σύμφωνα με τη διεθνή ψηφιακή ειδησεογραφική πλατφόρμα Semafor, η οποία επικαλέστηκε χθες, Δευτέρα, έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

«Το στοπ στις επιθέσεις για πέντε ημέρες είναι μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στη Semafor.

«Δεν είναι για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το Πολεμικό Ναυτικό και τους βαλλιστικούς πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση. Οι αρχικές πρωτοβουλίες της (Επιχείρησης) Επική Οργή θα συνεχιστούν», δήλωσε στην ειδησεογραφική πλατφόρμα.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να ελέγξει την πληροφορία. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που έγινε εκτός των ωρών εργασίας.

Στο ρεπορτάζ της Semafor προστίθεται επίσης ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

Έξι τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα

Εν τω μεταξύ, έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ, όπου σημειώθηκαν εκρήξεις έπειτα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους, ανέφεραν οι ισραηλινές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η Magen David Adom («Κόκκινο Άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) σε ανακοίνωσή της έκανε αναφορά για «έξι ελαφρά τραυματισμένους σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες» και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ενός μερικώς κατεστραμμένου κτιρίου και φλεγόμενων οχημάτων.

Αστυνομικές δυνάμεις και ομάδες πυροτεχνουργών έχουν αναπτυχθεί σε τοποθεσίες που έχουν πληγεί, δήλωσε η αστυνομία του Τελ Αβίβ.

Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα νότια της Βηρυτού

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή εναντίον του χωριού Μπσαμούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας.

«Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον του χωριού Μπσαμούν, στην περιφέρεια του Άλεϊ, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον άμαχο πληθυσμό ενώ πέντε τραυματίσθηκαν», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το Μπσαμούν, το οποίο βρίσκεται στην ορεινή περιφέρεια του Άλεϊ, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, απέχει από τα παραδοσιακά προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, την περασμένη νύκτα άλλες επτά επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον ισάριθμων συνοικιών των νότιων προαστίων της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός.

Ισραηλινή επιδρομή είχε στοχοθετήσει και χθες, Δευτέρα, το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε εικόνες της τηλεόρασης του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) πυκνά σύννεφα καπνού φαίνονται να υψώνονται πάνω από τα νότια προάστια, που δεν είχαν βομβαρδιστεί από την Παρασκευή. Ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα ακούσθηκαν να υπερίπτανται της Βηρυτού και των περιχώρων της σε χαμηλό ύψος.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο παραλιακούς οικισμούς κοντά στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στην περιφερειακή σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου, έπειτα από πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα με μια εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίων επιδρομών σε μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που έχουν προκαλέσει περίπου χίλιους νεκρούς και περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.