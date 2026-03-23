Το Ιράν μπορεί επισήμως να διαψεύδει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου, ωστόσο παρασκηνιακά φέρεται να είναι σε εξέλιξη, με την Τεχεράνη να έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις.

Οι Times of Israel επικαλούμενοι ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12 έγραψαν ότι το Ιράν υπαναχωρεί από τις «κόκκινες γραμμές» του, ώστε να σταματήσει η σύγκρουση.

Συγκεκριμένα, επιδιώκει σαφείς εγγυήσεις πως οι εχθροπραξίες δεν θα ξαναρχίσουν, καθώς και μια νέα ρύθμιση για το Στενό του Ορμούζ που θα το θέτει ουσιαστικά υπό ιρανικό έλεγχο.

Παράλληλα, ζητάει κλείσιμο όλων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, αλλά και οικονομική αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ακόμη, το Ιράν ενδέχεται να είναι διατεθειμένο να αναστείλει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να «περιορίσει» τον εμπλουτισμό ουρανίου και να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τα αποθέματά του σε ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60%.

Το Channel 12 ανέφερε ότι το Ιράν φέρεται να πρότεινε να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ομάδων -όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς-, αλλά και να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να διενεργήσει επιθεωρήσεις στους εναπομείναντες φυγοκεντρωτές.