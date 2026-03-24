Λίγες ώρες μετά την αιφνιδιαστική στροφή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι αναστέλλει για πέντε μέρες τα πλήγματα τα οποία είχε απειλήσει να εξαπολύσει εναντίον ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν έγιναν στόχος αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Σε συνέχεια των επιθέσεων που έχει εξαπολύσει ο σιωνιστής και Αμερικανός εχθρός, έγιναν στόχος το κτίριο διοίκησης και ο σταθμός φυσικού αερίου της οδού Καβέχ στην Ισφαχάν», σύμφωνα με το Fars, το μοναδικό πρακτορείο που μετέδωσε αυτή την επίθεση.

Οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν μερικές ζημιές», πρόσθεσε το Fars χωρίς να αναφέρει την πηγή του.

US-Israeli strikes have targeted two gas facilities and a pipeline, hours after Trump stepped back from his threat to attack power infrastructure, Iranian media is reporting.



Η Ισφαχάν, μεγάλη πόλη στο κεντρικό Ιράν, είναι η παλιά πρωτεύουσα της περσικής αυτοκρατορίας.

Η «επίθεση» είχε επίσης στόχο «τον αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χοραμσάρ», πόλη-λιμάνι στο νοτιοδυτικό Ιράν, πάντα σύμφωνα με το Fars, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της πόλης που συνορεύει με το Ιράκ. Ο αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι ο σταθμός παραγωγής λειτουργεί κανονικά και ότι η παροχή φυσικού αερίου δεν έχει διακοπεί.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Ενέργειας, Αμπάς Αλιαμπαντί, δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη ότι η χώρα του είναι λιγότερο ευάλωτη από άλλες σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των υποδομών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με διάφορους τρόπους, σε διάφορα μέρη, αντίθετα με τις χώρες του Περσικού Κόλπου και το σιωνιστικό καθεστώς, όπου η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη και πολύ ευάλωτη», τόνισε ο Αλιαμπαντί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

«Διαθέτουμε περισσότερους από 150 σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε κατά την 25η ημέρα του πολέμου που ξεκίνησε μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Χθες ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για «πέντε ημέρες» τα πλήγματα που απειλούσε να εξαπολύσει ήδη από χθες Δευτέρα το βράδυ εναντίον σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υποδομών στο Ιράν, αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.

Λίγο αργότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει «σε σημαντικά σημεία συμφωνίας» κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», ο οποίος δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, διέψευσε ότι έχει γίνει «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ», αν και δήλωσε ότι έχει λάβει μέσω «φίλων χωρών μηνύματα που αφορούν αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος».

466 συλλήψεις με την κατηγορία της «υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας»

Εντωμεταξύ, η ιρανική αστυνομία συνέλαβε 466 ανθρώπους που κατηγορούνται για online ενέργειες με στόχο την «υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση καταστολής από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, περισσότερες από 1.000 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για βιντεοσκόπηση ευαίσθητων τοποθεσιών, ανάρτηση αντικυβερνητικού περιεχομένου online ή «συνεργασία με τον εχθρό».

Ανακοίνωση της ιρανικής αστυνομίας εξηγεί ότι οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από παρακολούθηση κατά τις τελευταίες ημέρες και υποτίθεται ότι οι συλληφθέντες έχουν σύνδεση με «εχθρικά» δίκτυα που επιδιώκουν να προκαλέσουν εσωτερική αστάθεια στο Ιράν.