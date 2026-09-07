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Χορεύουν, κάνουν backflip, ανταλλάσσουν χειρονομίες με τους επισκέπτες, μεταφέρουν αντικείμενα και εκτελούν ακολουθίες εργασιών που, πριν από λίγα χρόνια, απαιτούσαν αυστηρά ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Στην IFA 2026, η ρομποτική έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη παρουσία και, κυρίως, πιο συγκεκριμένο ρόλο.

Στον εκθεσιακό χώρο του Messe Berlin, τα ρομπότ αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τεχνολογικής μετάβασης προς το Physical AI: συστήματα που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες, computer vision, μηχανική κίνηση και real-time λήψη αποφάσεων για να λειτουργούν μέσα στον πραγματικό κόσμο.

Η ίδια η IFA έχει τοποθετήσει τη ρομποτική ανάμεσα στους βασικούς άξονες της φετινής διοργάνωσης, φιλοξενώντας περισσότερα ανθρωποειδή από κάθε προηγούμενη χρονιά. Η εικόνα αποτυπώνει μια αγορά που αναζητά πλέον εφαρμογές πέρα από το εντυπωσιακό demo.

CyberOne: Aπό το περίπτερο της Xiaomi στη γραμμή παραγωγής

Η Xiaomi, στην πρώτη μεγάλη συμμετοχή της στην IFA, έφερε στο Βερολίνο και το CyberOne, το ανθρωποειδές ρομπότ που είχε παρουσιάσει αρχικά το 2022.

Στο περίπτερο υποδεχόταν τους επισκέπτες, αντάλλασσε χειρονομίες και σχημάτιζε καρδιές με τα δάχτυλα. Η τεχνική του βάση, ωστόσο, δείχνει προς πολύ πιο απαιτητικές εφαρμογές. Το CyberOne υποστηρίζει έως 21 βαθμούς ελευθερίας, με real-time απόκριση έως 0,5 ms ανά βαθμό ελευθερίας, επιτρέποντας υψηλής ακρίβειας έλεγχο των αρθρώσεων.

Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δοκιμές του στο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της Xiaomi. Η εταιρεία ανέφερε ότι το χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένη διαδικασία σύσφιξης, όπου μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες το ποσοστό επιτυχίας αυξήθηκε από το 90% στο 98%.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δείχνει μια από τις πρώτες πιθανές διαδρομές εμπορικής αξιοποίησης των humanoids: επαναλαμβανόμενες εργασίες με σαφή διαδικασία, υψηλή απαίτηση ακρίβειας και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Unitree G1: Πιο ευέλικτο hardware και χαμηλότερο κόστος

Ιδιαίτερη παρουσία είχε και η Unitree με το G1, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πλατφόρμες της νέας γενιάς humanoid robots.

Το G1 έχει ύψος περίπου 1,32 μέτρα και βάρος γύρω στα 35 κιλά. Η βασική έκδοση διαθέτει 23 βαθμούς ελευθερίας, ενώ για την αντίληψη του περιβάλλοντος χρησιμοποιεί depth camera και 3D LiDAR. Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας βρίσκεται περίπου στις δύο ώρες.

Τα backflips και οι απότομες κινήσεις που βλέπει το κοινό λειτουργούν ταυτόχρονα ως επίδειξη των actuators, του motion control και της ικανότητας του συστήματος να διατηρεί την ισορροπία του σε πραγματικό χρόνο. Η επόμενη πρόκληση είναι αυτή η κινητικότητα να μεταφραστεί σε πολλές ώρες αξιόπιστης εργασίας.

Σημαντική παράμετρος είναι φυσικά και το κόστος. Η Unitree αναγράφει τιμή εκκίνησης 13.500 δολαρίων, χαμηλώνοντας αισθητά το όριο εισόδου για εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και developers που θέλουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη humanoid πλατφόρμα.

Ρομπότ για ξενοδοχεία και υπηρεσίες

Η UniX AI κινείται προς μια περισσότερο επαγγελματική κατεύθυνση με τη σειρά Wanda, η οποία έχει σχεδιαστεί για εργασίες σε περιβάλλοντα φιλοξενίας και υπηρεσιών.

Τα ρομπότ μπορούν να εκτελέσουν διαδικασίες όπως καθαρισμό επιφανειών, στρώσιμο κρεβατιού, τακτοποίηση αντικειμένων και αναπλήρωση αναλωσίμων. Η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα software για imitation learning, πολυτροπική αντίληψη και σχεδιασμό εργασιών μεγάλης διάρκειας, ώστε το ρομπότ να μπορεί να συνδέει διαφορετικά βήματα σε μία ενιαία ροή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση τροχών σε ορισμένα μοντέλα αντί για δίποδη κίνηση. Σε εσωτερικούς χώρους με επίπεδο δάπεδο, η λύση μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση και την πολυπλοκότητα που απαιτεί η διαρκής ισορροπία ενός humanoid, αφήνοντας περισσότερους πόρους για τους βραχίονες, τον χειρισμό αντικειμένων και την πλοήγηση.

Από το smart home στα «Cyber Pets»

Μια διαφορετική εκδοχή της οικιακής ρομποτικής παρουσίασε η TCL με το hey AiMe, ένα AI-powered companion robot με προσανατολισμό στην οικογένεια και τα παιδιά.

Το AiMe συνδυάζει αυτόνομη πλοήγηση, περισσότερους από 20 αισθητήρες και κίνηση 10 βαθμών ελευθερίας. Η λογική του εντάσσεται στο ευρύτερο smart-home οικοσύστημα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως κοινό επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα στον χρήστη και τις διαφορετικές συσκευές του σπιτιού.

Ακόμη πιο ιδιαίτερη προσέγγιση ακολουθεί το OlloNi SS1 της OlloBot, που παρουσιάζεται ως «Cyber Pet». Το σύστημα έχει σχεδιαστεί γύρω από τη μακροχρόνια αλληλεπίδραση. Χρησιμοποιεί πολυτροπική αντίληψη για να επεξεργάζεται φωνή, εκφράσεις και συμπεριφορές, ενώ μπορεί να ξεκινά μόνο του μια αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Διαθέτει κάμερα 4K, motion tracking, αισθητήρες περιβάλλοντος και μια χαρακτηριστική διάταξη πολλαπλών οθονών. Ξεχωρίζει επίσης το αποσπώμενο module «Red Heart», στο οποίο αποθηκεύονται εξατομικευμένα δεδομένα και οι «αναμνήσεις» που δημιουργεί το σύστημα μέσα από την καθημερινή χρήση.

Η σχεδίαση αυτή ανοίγει παράλληλα τη συζήτηση για την ιδιωτικότητα. Όσο περισσότερα ρομπότ αποκτούν κάμερες, μικρόφωνα και δυνατότητα να μαθαίνουν τις συνήθειες μιας οικογένειας, τόσο σημαντικότερες γίνονται τεχνολογίες όπως local processing, encryption και φυσικά καλύμματα κάμερας.

Το επόμενο τεχνολογικό στοίχημα

Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν έντονη ανάπτυξη της ρομποτικής μέσα στην επόμενη δεκαετία, με τη μεταποίηση να βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις βασικές εφαρμογές και το οικιακό περιβάλλον να θεωρείται μία από τις κατηγορίες με τις μεγαλύτερες προοπτικές.

Πριν από τη μαζική υιοθέτηση, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά τεχνικά ζητήματα προς επίλυση. Η αξιοπιστία σε πολλές ώρες συνεχούς λειτουργίας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ασφαλής συνύπαρξη με ανθρώπους, το κόστος συντήρησης και η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα καθορίσουν ποια συστήματα μπορούν πραγματικά να περάσουν σε μεγάλη κλίμακα.

Η IFA 2026 δείχνει πάντως ότι η κατεύθυνση έχει γίνει πιο συγκεκριμένη. Computer vision, multimodal AI, spatial sensing, motion control, edge computing και νέα συστήματα actuators αρχίζουν να συγκλίνουν μέσα στην ίδια συσκευή.

Η επόμενη μάχη της ρομποτικής θα κριθεί στο πόσο αξιόπιστα ένα σύστημα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, πόσο καλά χειρίζεται αντικείμενα, πόσο γρήγορα μαθαίνει μια νέα εργασία και με ποιο συνολικό κόστος μπορεί να λειτουργεί.

Στους διαδρόμους της IFA, η συζήτηση έχει ήδη μετακινηθεί από το «τι μπορεί να δείξει ένα ρομπότ» στο τι μπορεί να κάνει καθημερινά, με ασφάλεια και σε μεγαλύτερη κλίμακα.