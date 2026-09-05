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Στην IFA Berlin 2026, ανάμεσα σε δεκάδες ρομπότ που προσπαθούσαν να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν, ένα μικρό ρομποτάκι ξεχώρισε επειδή έκανε το ακριβώς αντίθετο. Στεκόταν ήσυχο και περίμενε να το πλησιάσεις. Η κινεζική Ollobot ήρθε στο Βερολίνο με μια εντελώς διαφορετική πρόταση: ένα μικρό, στρογγυλό ρομπότ που δεν σκουπίζει, δεν σερβίρει και δεν απαντά απλώς σε εντολές. Το OlloNi SS1 φιλοδοξεί να κάνει κάτι πιο δύσκολο. Να καταλάβει τον κάτοχό του.

Το προϊόν έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην μεγάλη έκθεση του Βερολίνου, κάτω από το σύνθημα «Touch. Feel. Bond», σε ένα περιπτερο που καλούσε τους επισκέπτες να το αγγίξουν και να αλληλεπιδράσουν, αντί απλώς να το δουν.

Το πρώτο «Cyber Pet»

Η Ollobot τοποθετεί το OlloNi SS1 σε μια νέα κατηγορία, το Cyber Pet, στο σημείο όπου το συναισθηματικό AI συναντά το λεγόμενο Physical AI. Η λογική του συνοψίζεται ως εξής: το ζητούμενο δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει ένα ρομπότ, αλλά τι σχέση μπορεί να χτίσει. Η φιλοσοφία των δημιουργών του εκφράζεται με τρεις λέξεις: Perceive, Understand, Companion (Αντίληψη, Κατανόηση, Συντροφιά).

Πώς μαθαίνει να σε ξέρει

Στην καρδιά του OlloNi SS1 βρίσκονται τρία συστήματα. Ο συναισθηματικός πυρήνας EmpathCore ερμηνεύει τόνο φωνής, εκφράσεις και συμπεριφορά, ώστε η αντίδραση του ρομπότ να μοιάζει λιγότερο μηχανική, ενώ η μηχανή Affinilog καταγράφει τα συναισθηματικά μοτίβα κάθε μέλους της οικογένειας και μαθαίνει σταδιακά τις συνήθειές του.

Όλα αυτά αποθηκεύονται στο Memory Heart Module, μια αποσπώμενη «κόκκινη καρδιά» με 16GB RAM και 64GB τοπικό χώρο, που μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενη συσκευή αν το ρομπότ αναβαθμιστεί ή αποσυρθεί.

Η αλληλεπίδραση δεν περνά από πληκτρολόγιο ή εντολές. Χάρη στην πολυτροπική αντίληψη που συνδυάζει φωνή, εικόνα, κίνηση και αίσθηση περιβάλλοντος, το SS1 παίρνει την πρωτοβουλία: πλησιάζει, προτείνει, αντιδρά σε μια αλλαγή διάθεσης. Οι κινητήριοι τροχοί του τού επιτρέπουν να ακολουθεί τον χρήστη από δωμάτιο σε δωμάτιο, κάτι χρήσιμο ακόμη και ως κινούμενη κάμερα για βιντεοκλήσεις, ενώ με τη συγκατάθεση του χρήστη καταγράφει αυτόματα σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Η διάσταση της ιδιωτικότητας

Η Ollobot δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία γίνεται τοπικά και κρυπτογραφημένα, υπάρχει φυσικό κάλυμμα κάμερας, και οι λειτουργίες αναγνώρισης ενεργοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Σε μια κατηγορία προϊόντων που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή, το κάλυμμα κάμερας λειτουργεί ταυτόχρονα ως τεχνικό χαρακτηριστικό και ως σαφές μήνυμα για μια συσκευή που ζητά πρόσβαση στον πιο προσωπικό χώρο του σπιτιού.

Το κινεζικό κύμα της IFA

Η φετινή IFA είναι, σε μεγάλο βαθμό, κινεζική υπόθεση, με παρουσία περίπου 930 κινεζικών εταιρειών. Πίσω από το OlloNi στέκεται η Ollobot Robotics Limited, με έδρα το Χονγκ Κονγκ και μέλος της εισηγμένης BizConf Technology. Η υποστήριξη από μια εισηγμένη εταιρεία δίνει στο εγχείρημα βάθος και διάρκεια που σπάνια συνοδεύουν προϊόντα crowdfunding, μετατρέποντάς το λιγότερο σε μεμονωμένο προϊόν και περισσότερο σε επενδυτική τοποθέτηση σε μια ολόκληρη κατηγορία.

Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα είναι αν οι καταναλωτές θα πληρώσουν για συναισθηματική σύνδεση με μια συσκευή, και κυρίως αν αυτή η σχέση θα αντέξει πέρα από τον πρώτο ενθουσιασμό.

Οι προηγούμενες γενιές «έξυπνων συντρόφων» έχασαν το ενδιαφέρον του κοινού μόλις πέρασε η εντύπωση της καινοτομίας. Η Ollobot επιχειρεί να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο στηριζόμενη στη μνήμη, την κίνηση και τη συναισθηματική αλληλεπίδραση.

Σημείωση: Το OlloNi SS1 δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο προς πώληση ως εμπορικό προϊόν ευρείας κυκλοφορίας. Η εταιρεία Ollobot βρίσκεται ακόμη σε φάση παρουσίασης και προώθησης του ρομπότ σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η CES 2026 στη Βόρεια Αμερική και η IFA Berlin 2026 στην Ευρώπη.