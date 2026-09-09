Apple: Η παρουσίαση για το iPhone 18 και το αναδιπλούμενο iPhone Duo

Η Apple παρουσίασε από την Καλιφόρνια τα νέα προϊόντα της, με το πολυαναμενόμενο iPhone 18 να μαγνητίζει το ενδιαφέρον, όπως και το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας.

Φέτος, ο αμερικανικός κολοσσός δεν ελπίζει απλώς να κάνει και πάλι τη διαφορά, αλλά και να αυξήσει το κύρος του, με τον νέο CEO Τζον Τέρνους να ποντάρει πολλά στα νέα προϊόντα του τεχνολογικού γίγαντα. Η παρουσίαση ήταν θετική και τώρα μένει να φανεί αν τα προϊόντα της θα εκτιμηθούν από το κοινό.