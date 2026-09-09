Μεγάλο στοίχημα από τον Τζον Τέρνους, νέο CEO του τεχνολογικού κολοσσού
Apple: Η παρουσίαση για το iPhone 18 και το αναδιπλούμενο iPhone Duo
Η Apple παρουσίασε από την Καλιφόρνια τα νέα προϊόντα της, με το πολυαναμενόμενο iPhone 18 να μαγνητίζει το ενδιαφέρον, όπως και το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας.
Φέτος, ο αμερικανικός κολοσσός δεν ελπίζει απλώς να κάνει και πάλι τη διαφορά, αλλά και να αυξήσει το κύρος του, με τον νέο CEO Τζον Τέρνους να ποντάρει πολλά στα νέα προϊόντα του τεχνολογικού γίγαντα. Η παρουσίαση ήταν θετική και τώρα μένει να φανεί αν τα προϊόντα της θα εκτιμηθούν από το κοινό.
Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Apple.
Το iPhone Duo κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στις 16 Οκτωβρίου.
Επίσης, θα κοστίζει αρκετά και συγκεκριμένα 1.999 δολάρια, ποσό πολύ μεγάλο, αλλά αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με πληροφορίες που τοποθετούσαν την τιμή κοντά στα 2.500 δολάρια.
Οι δύο οθόνες του iPhone Duo είναι περιστρεφόμενες, οπότε ο χρήστης μπορεί απλώς να γυρίσει τη μία οθόνη αν θέλει να δείξει κάτι.
Η μπαταρία διαρκεί 24 ώρες με μία φόρτιση, ενώ σε 20 λεπτά θα μπορεί να φορτίσει 50%.
Επίσης, θα είναι συμβατό με το Apple pencil.
Το iPhone Duo μπορεί να χαρακτηρίζεται smartphone τσέπης, αλλά όταν ανοίγει πλήρως, η οθόνη του είναι μεγαλύτερη από εκείνη του iPhone 18.
Κυκλοφορεί σε δύο χρώματα
Η Apple ανακοίνωσε το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της και πρόκειται για το iPhone Duo, όπου χωράει στην παλάμη του χεριού, κάτι ασυνήθιστο αν αναλογιστεί κανείς ότι τα iPhone φημίζονται για το μέγεθος τους.
Η απλή έκδοση του Apple watch κοστίζει 399 δολάρια, ενώ η ενισχυμένη με την ισχυρότερη, αλλά πειραματική μορφή της Siri στα 799 δολάρια.
Όπως τα προηγούμενα μοντέλα, έτσι κι αυτό θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ από σήμερα είναι διαθέσιμο για παραγγελία.
Το καινούργιο Apple watch υπόσχεται να διαβιάζει καλύτερα το σώμα, ώστε να παρέχει αναλυτικά στοιχεία στον εκάστοτε χρήστη για την υγεία του.
Επιπλέον, υποστηρίζει μια νέα ισχυρή εκδοχή της Siri, η οποία θα είναι διαθέσιμη για κατέβασμα σε λίγο καιρό και σε πειραματική μορφή.
Το προστατευτικό γυαλί είναι 60% πιο ισχυρό σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, ενώ η μπαταρία με την κατάλληλη διαχείριση διαρκ�εί έως 45 ώρες.
Η Apple υπόσχεται ότι στα νέα AirPods υπάρχει η επιλογή της αυτόματης μετάφρασης, όπου επιτόπου η Siri μεταφράζει φωνητικά το εκάστοτε μήνυμα.
Ανακοινώθηκαν τα νέα AirPods και θα κυκλοφορήσουν σε δύο εκδοχές στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ είναι διαθέσιμα για παραγγελία από σήμερα.
AirPods 5 - 129 δολάρια
AirPods 5 με θήκη ασύρματης φόρτισης - 149 δολάρια (30 δολάρια φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, σύμφωνα με την Apple)
Χρυσάφι» κοστίζει τελικά το νέο iPhone 18.
Συγκεκριμένα:
iPhone 18 Pro - 1.199 δολάρια
iPhone 18 Pro Max - 1.299 δολάρια
Κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου και από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι παραγγελίες.
Η Apple ανακοίνωσε ότι η μεγάλη της παρουσίαση Apple Event 2026 έχει βιντεοσκοπηθεί με το iPhone 18, ώστε να φανούν στην πράξη οι δυνατότητες που διαθέτει.
Μια από τις νέες δυνατότητες που αναμένεται να τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον, είναι ότι πλέον μπορεί κάποιος να επεξεργαστεί τις φωτογραφίες σαν επαγγελματίας, χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις.
Το iPhone 18 επιτρέπει τεράστια επεξεργασία της εικόνας κυριολεκτικά με ένα μόλις πάτημα, σε βαθμό που μπορεί κάποιος να προσθέσει άτομα και κίνηση σε μια φωτογραφία που δεν υπήρχαν πριν και το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει απολύτως φυσικό.
Το νέο smartphone διαθέτει ακόμη πιο εξελιγμένο ΑΙ, καλύτερη κάμερα, αλλά και καλύτερο επεξεργαστή.
Ενδεικτικά, στο gaming αποδίδει 40% περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, όπου πράγματι είχε φέρει επανάσταση στο συγκεκριμένο τομέα.
Επιπλέον, η μπαταρία αναβαθμίστηκε σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Apple υπόσχεται φόρτιση 50% σε μόλις 15 λεπτά, ενώ με μία φόρτιση η μπαταρία μπορεί να διαρκέσει 30 ώρες, αντί για 24 που είναι στο iPhone 17.
Το νέο iPhone 18 Pro μοιάζει πολύ με το περσινό 17 Pro, αλλά διατίθεται σε δύο νέα χρώματα: παγετώνα και μπορντό.
Θα κυκλοφορήσει με νέο τσιπ, ενώ θα διαθέτει και ενισχυμένη κάμερα.
Ανακοινώθηκαν τα νέα smartphones της εταιρείας και πρόκειται για τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max
Ο νέος CEO της Apple, Τζον Τέρνους, είναι το νέο πρόσωπο της εταιρείας, καθώς διαδέχτηκε τον Τιμ Κουκ, που ανέλαβε τα ηνία μετά τον θάνατο του Στιβ Τζομπς.
Ξεκίνησε η μεγάλη παρουσίαση της Apple