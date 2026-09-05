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Στο Βερολίνο το CyberOne έκανε καρδούλες και έπαιζε «πέτρα, ψαλίδι» με τον κόσμο. Στο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της Xiaomi, το ίδιο ρομπότ σφίγγει παξιμάδια σε πραγματική γραμμή παραγωγής.

Η Xiaomi έκανε το πρώτο της επίσημο ντεμπούτο στην IFA 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών της Ευρώπης, και το έκανε σε μεγάλη κλίμακα. Ο εκθεσιακός χώρος ξεπέρασε τα 3.300 τετραγωνικά μέτρα, με περισσότερα από 380 προϊόντα και, στο επίκεντρο, το ανθρωποειδές CyberOne.

Το θέαμα και η πραγματική δουλειά

Στον διάδρομο της έκθεσης το CyberOne έπαιξε τον ρόλο του σταρ, αλληλεπιδρώντας με τους επισκέπτες με χειρονομίες όπως καρδιές, thumbs-up ενώ με κάποιους έπαιζε και το γνωστό σε όλο τον κόσμο παιχνίδι με τα χέρια: «πέτρα, ψαλίδι».

Ο ουσιαστικός του ρόλος, όμως, βρίσκεται στο Xiaomi Auto Factory, όπου δοκιμάζεται σε πραγματικές εργασίες παραγωγής. Στη σύσφιξη παξιμαδιών, το ποσοστό επιτυχίας βελτιώθηκε από περίπου 90% σε 98% μέσα σε τέσσερις μήνες.

Το ρομπότ εντάσσεται σε μια ευρύτερη ώθηση της Xiaomi στην έξυπνη κατασκευή. Το Smart Factory της εταιρείας έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 10 εκατομμυρίων flagship smartphones, ενώ το εργοστάσιο στη Wuhan συνδυάζει R&D, παραγωγή και validation σε 46 εργαστήρια. Σε μέγιστη ταχύτητα, σύμφωνα με την εταιρεία, ένα κλιματιστικό βγαίνει από τη γραμμή κάθε 6,5 δευτερόλεπτα!

Το στοίχημα «Human × Car × Home»

Το CyberOne είναι το πιο θεαματικό κομμάτι ενός ενιαίου οικοσυστήματος, όπου το κινητό, το σπίτι και το αυτοκίνητο μιλούν την ίδια γλώσσα μέσω τεχνητής νοημοσύνης και του λειτουργικού HyperOS.

Η παρουσία στην έκθεση χωρίστηκε σε τρεις ενότητες: AI Tomorrow με το concept Vision Gran Turismo, AI Today με σενάρια καθημερινής χρήσης γύρω από το SU7 Max και τους χώρους του σπιτιού, και το Product Portfolio με πάνω από 380 προϊόντα σε επτά κατηγορίες.

Τα μεγέθη δίνουν το πλαίσιο. Η Xiaomi μετρά περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές AIoT, εξαιρουμένων smartphones, tablets και laptops, που εξυπηρετούν πάνω από 175 εκατομμύρια χρήστες και νοικοκυριά. Στα κινητά βρίσκεται στην παγκόσμια πρώτη τριάδα για 24 συνεχόμενα τρίμηνα. Στην IFA παρουσίασε και το foldable Xiaomi 18 Fold, το πρώτο με το δικό της τσιπ επόμενης γενιάς XRing O3.

Η Xiaomi υπολογίζει ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις της σε έρευνα και ανάπτυξη θα ξεπεράσουν τα 24 δισ. ευρώ την περίοδο 2026 έως 2030, σε AI, λειτουργικά συστήματα, ημιαγωγούς, οχήματα, ρομποτική και έξυπνη κατασκευή.