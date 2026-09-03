Ένα πρωτοφανές παγκόσμιο «έμφραγμα» σημειώθηκε στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα δημοφιλέστερα μοντέλα AI τέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας. Το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic, το Grok και το Gemini της Google αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, όπου καταγράφηκαν εκατοντάδες αναφορές στο Downdetector.



Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το ChatGPT, το οποίο τέθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά εκτός μάχης. Οι χρήστες αδυνατούσαν να συνομιλήσουν με το chatbot, ενώ παράλληλα κατέρρευσαν οι μεταφορτώσεις αρχείων, η δημιουργία εικόνων, η φωνητική λειτουργία και η αναζήτηση.



Η κατάρρευση συμπαρέσυρε αμέσως και δημοφιλή εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, όπως το Cursor, τα οποία βασίζονται στα APIs των συγκεκριμένων εταιρειών για να λειτουργήσουν.

OpenAI, Gemini, Claude and Grok were hit by outages Thursday. pic.twitter.com/6fUBMDx3gK — Newsweek (@Newsweek) September 3, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η αιτία της μαζικής αυτής διακοπής φαίνεται να εντοπίζεται στις υποδομές των λεγόμενων hyperscalers. Πρόκειται για τους τεχνολογικούς κολοσσούς που διαχειρίζονται τεράστια κέντρα δεδομένων, όπως το AWS της Amazon και το Microsoft Azure, καθώς και στα κοινά σημεία διασύνδεσης του διαδικτύου.

Το γεγονός ότι επηρεάστηκαν ταυτόχρονα και άλλες, μη σχετιζόμενες ψηφιακές πλατφόρμες, επιβεβαιώνει την ευρεία κλίμακα του τεχνικού προβλήματος. Αν και οι υπηρεσίες έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, το περιστατικό ανέδειξε την εξαιρετικά εύθραυστη εξάρτηση του παγκόσμιου ψηφιακού οικοσυστήματος από λίγες κεντρικές υποδομές.