Ο Μαροκινός μέσος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά τη νέα του ομάδα, όμως δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Η μεταγραφή του ολοκληρώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση και, ως εκ τούτου, δεν είχε προλάβει να πραγματοποιήσει ούτε μία προπόνηση με τους «πράσινους».

Παρότι δεν αγωνίστηκε, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Το ενδιαφέρον γύρω από τον 26χρονο ήταν έντονο και μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον Νίστρουπ να καλείται να απαντήσει αν ο Ουναΐ μπορεί να βρίσκεται στα πλάνα του για το μεγάλο ματς της Κυριακής.

Ο Δανός προπονητής στάθηκε αρχικά στη σημασία της μεταγραφής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου και με δεδομένη ποιότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει ο Ουναΐ με τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα, στοιχείο που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση πέρασε στο αν ο Μαροκινός θα είναι διαθέσιμος κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Νίστρουπ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση. Όπως εξήγησε, προηγείται η αξιολόγηση της αγωνιστικής του κατάστασης και στη συνέχεια θα ληφθεί από κοινού η τελική απόφαση.

«Καλή ερώτηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να υπογράψουμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή με αποδεδειγμένη ποιότητα. Αυτό είναι το ένα καλό. Το άλλο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα πολύ βαθιά στην καρδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Μόλις ήρθε. Θα κάνουμε μία ανάλυση και μετά θα αποφασίσουμε μαζί του. Θα δούμε. Δεν μπορώ και δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι αυτό. Θα αποφασίσουμε μέσα στις επόμενες 48 ώρες».