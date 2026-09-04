«Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κ. Βελόπουλο ή τον κ. Σαμαρά, που είστε και όμοροι χώροι;», ρωτήθηκε σήμερα στον ΣΚΑΪ η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να απαντά: «Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια. Για τον ίδιο λόγο….αυτοί οι οποίοι πουλάνε κηραλοιφές και επιστολές. Άμα ο άλλος θέλει να σώσει την υγεία του δεν θα πάει στον κομπογιαννίτη να του δίνει ματζούνια».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα-σχήμα η κ. Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία συνεργασία είτε πριν είτε μετά τις εκλογές.

Ερωτηθείσα για τις προτάσεις του κόμματός της η κ. Λατινοπούλου είπε μεταξύ άλλων: «Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζεμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα….Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, μείωση δαπανών, περικοπές γενικά».

Σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισήμανε ότι «έχει καταντήσει ένα πανηγύρι κομμάτων», σημειώνοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που το κόμμα της, η Φωνή Λογικής δεν θα έχει εκεί παρουσία. «Η ΔΕΘ θα έπρεπε να έχει στο επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες», είπε στη συνέχεια για να προσθέσει: «Πηγαίνεις και καπελώνεις τον άλλον για να βγάλεις την πραμάτεια σου και να πεις ποιος θα μοιράσει περισσότερα…αυτό έχει καταντήσει η ΔΕΘ».

Μιλώντας τέλος για τα ελληνοτουρκικά η κα Λατινοπούλου είπε: «Για εμάς η θέση μας είναι πάγια και σταθερή. Η Ελλάδα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει ορθώσει ανάστημα. Από την άλλη, έχουμε έναν Γεραπετρίτη ο οποίος έκανε υποκλήσεις, τα θυμάστε; Μία έναν Μητσοτάκη, ο οποίος λέει συνέχεια ότι έχουμε ήρεμα νερά, ότι έχουν πολύ φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, ότι είναι ήρεμα τα νερά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τον Μητσοτάκη ο οποίος τι, ξαφνικά ξύπνησε; Κατάλαβε ότι η Τουρκία, ουσιαστικά, απειλεί την Ελλάδα; Τώρα το κατάλαβαν;».