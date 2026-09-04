Διευκρινίσεις για την Πατριωτική Εισφορά και ειδικότερα για το ζήτημα της καταγραφής των κοσμημάτων στις θυρίδες έδωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Τσίπρα, Άννα Παπαδοπούλου, μετά τις δηλώσεις του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Γιώργου Παππά, που προκάλεσαν αντιδράσεις και συζήτηση, με τον ίδιο στη συνέχεια να προχωρά σε ανασκευή των όσων είπε.

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Action24, η κυρία Παπαδοπούλου επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς προβλέπει η πρόταση για την Πατριωτική Εισφορά και ποια περιουσιακά στοιχεία αφορά, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα καταγραφής αντικειμένων που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες.

«Δεν έχει να φοβάται κανείς. Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό και άλλο το κόσμημα», σημείωσε η κυρία Παπαδοπούλου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο και απορρίπτοντας τις κυβερνητικές αναφορές περί συνολικού κόστους 13 δισ. ευρώ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της ΔΕΘ παρουσίασε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα τετραετίας ύψους 7,5 δισ. ευρώ, το οποίο είμαστε πανέτοιμοι να στείλουμε το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο από 1η Νοεμβρίου που ξεκινά τις εργασίες του. Το λέω αυτό διότι όλη η συζήτηση που πραγματοποιείται εκ μέρους της κυβέρνησης τις τελευταίες ώρες είναι ότι το συνολικό πρόγραμμα αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια», τόνισε.

«Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα»

Ειδική αναφορά έκανε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου στις δηλώσεις του Γιώργου Παππά για τις θυρίδες, εξηγώντας παράλληλα τη λογική πίσω από την πρόταση για την Πατριωτική Εισφορά.

Όπως ανέφερε, η πρόταση αφορά επιβάρυνση 1% επί της καθαρής περιουσίας του πλουσιότερου 1% του πληθυσμού και συνδέεται με την εφαρμογή του περιουσιολογίου.

«Είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πρόταση για την Πατριωτική Εισφορά. Είναι ο συντελεστής 1% επί της καθαρής περιουσίας επί του 1% των πλουσιότερων της χώρας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Πατριωτική Εισφορά προϋποθέτει το περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Δηλαδή ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Όταν αναφερόμαστε στην κινητή, αναφερόμαστε στις καταθέσεις, στα ομόλογα. Δεν έχει να φοβάται κανείς. Δεν αφορά τις θυρίδες. Υπήρξε και σχετική δήλωση του κυρίου Παππά, διευκρινιστική, γιατί ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει διεθνώς […] Άλλο το ομόλογο και η κατάθεση, άλλο η θυρίδα και η καρφίτσα, γιατί άκουσα και αυτό, και άλλο το κόσμημα. Δεν θα ανοίξουμε τη θυρίδα».

Η ίδια επέμεινε ότι το περιουσιολόγιο δεν αποτελεί καινούργια πρόταση, καθώς έχει ήδη ψηφιστεί, αλλά, όπως υποστήριξε, δεν έχει εφαρμοστεί από την κυβέρνηση.

«Το περιουσιολόγιο είναι κάτι ψηφισμένο, το οποίο η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους δεν έχει εφαρμόσει. Πρέπει να καταγράφεται η κινητή και ακίνητη περιουσία. Δεν είναι καμία ελληνική πρωτοτυπία αυτό που λέμε. Ισχύει στην Ισπανία, ισχύει στην Ελβετία. Θα χαρτογραφήσουμε και γι’ αυτό δεν μιλάμε για συγκεκριμένα ποσά. Δεν μιλάμε για εισοδηματικά κριτήρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα μέτρο που έχει πνοή εφαρμογής 12-18 μηνών. Το περιουσιολόγιο και η Πατριωτική Εισφορά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Θα είναι κάτι επιπρόσθετο. Μιλάμε μόνο για εκτίμηση ύψους 2 δισ. όταν το 1/4 του πληθυσμού κατέχει το 25% του πλούτου, με βάση τα στοιχεία».