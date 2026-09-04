Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο πρόγραμμα του MEGA τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, καθώς η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζεται για μια σημαντική αλλαγή στην επαγγελματική της πορεία.

Η παρουσιάστρια αφήνει τη γνώριμη θέση της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και πλέον θα καλημερίζει το τηλεοπτικό κοινό καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του Μεγάλου Καναλιού.

Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!», που έχει αποκτήσει το δικό της κοινό τα προηγούμενα χρόνια, μπαίνει σε μια νέα φάση, καθώς από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 09:40 μεταφέρεται στην πρωινή ζώνη.

Η ανακοίνωση του MEGA

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα από την πολύχρονη σχέση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών – τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω από την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.

H ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τη στιγμή της υπογραφής του συμβολαίου της, αλλά και με τον παραγωγό, Νίκο Κοκλώνη, να τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο.

«Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway, εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό “Χαμογέλα και πάλι” στο MEGA. Όλα εξαιτίας σας, παιδιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.