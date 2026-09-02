Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ξεκινώντας την προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο MEGA.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια βρέθηκε ξανά στα γραφεία του σταθμού, όπου είχε την πρώτη συνάντηση με την ομάδα του «Χαμογέλα και Πάλι» ενόψει της επιστροφής της εκπομπής στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρώτο αυτό ραντεβού. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στους συνεργάτες της, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, οι οποίοι θα βρίσκονται μαζί της και τη φετινή χρονιά. «And we are back babe for season 9», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου στην ανάρτησή της.

Ανάμεσά τους διακρίνονται ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Την αρχισυνταξία του «Χαμογέλα και Πάλι» έχει και φέτος η Βένια Καραγιάννη.