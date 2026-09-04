Η Βιτόρια Τσερέτι έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, επιλέγοντας μια εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα και αισθησιασμό.

Το 28χρονο μοντέλο, που βρίσκεται σε σχέση με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, φορώντας μια δημιουργία του οίκου Giorgio Armani Privé.

Η Βιτόρια Τσερέτι επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα σε μακριά, εφαρμοστή γραμμή από βελούδο, το οποίο ξεχώριζε για τη λεπτομέρεια στο πάνω μέρος. Το ντεκολτέ ήταν καλυμμένο με διάφανο τούλι σε nude απόχρωση, διακοσμημένο με μικροσκοπικά μαύρα κρύσταλλα, το οποίο κάλυπτε το γυμνό στήθος της.

@vogueitalia Anche #VittoriaCeretti ha indossato un look di #GiorgioArmani per il red carpet del #FestivaldiVenezia 2026. Un abito custom della linea Privé dalla silhouette a colonna, in velluto di seta nero, con scollatura in tulle e impreziosito da cristalli neri. Scopri tutti i dettagli del look nel video. #VoguePeople #FestivalVenezia2026 ♬ original sound – 🫧angelbaby🫧

Η εντυπωσιακή δημιουργία ολοκληρωνόταν με ένα σκίσιμο στο πίσω μέρος, το οποίο άφηνε διακριτικά να φαίνονται τα πόδια της σε κάθε της κίνηση, προσθέτοντας μια πιο θεατρική πινελιά στην εμφάνισή της.

Ωστόσο, το στοιχείο που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα ήταν το ιδιαίτερο ντεκολτέ, μια λεπτομέρεια που ανέδειξε το μπούστο της και έκανε τη συγκεκριμένη εμφάνιση μία από τις πιο συζητημένες της διοργάνωσης.

Το γνωστό μοντέλο από την Ιταλία είναι σε σχέση με τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ από το καλοκαίρι του 2023.