Ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια της 90ής ΔΕΘ, με χιλιάδες ηλεκτρονικές αγορές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Η Ιαπωνία, ο επετειακός χαρακτήρας της διοργάνωσης και η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στην πλατφόρμα προπώλησης εισιτηρίων δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Εισιτήρια εκδίδονται από πολλές περιοχές της χώρας, καθώς χιλιάδες επισκέπτες προγραμματίζουν τη μετάβασή τους στην πόλη.

Στην αυξημένη κινητικότητα προστίθενται οι οργανωμένες εκδρομές τουριστικών γραφείων από διαφορετικές πόλεις και οι υψηλές πληρότητες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία. Όλα δείχνουν ότι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το κέντρο της Θεσσαλονίκης και η Νέα Παραλία θα γεμίσουν από νωρίς με επισκέπτες.

Το πρόγραμμα που διαμορφώνεται για πολλούς είναι συγκεκριμένο: άφιξη στην πόλη από το πρωί, πολύωρη επίσκεψη στην 90ή ΔΕΘ και, στη συνέχεια, μετάβαση στη Νέα Παραλία για τη συναυλία με την οποία ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας.

Το γεγονός ότι η είσοδος στη συναυλία είναι δωρεάν καθιστά ακόμη πιο ενδεικτική την αυξημένη προπώληση για τη ΔΕΘ. Οι ηλεκτρονικές αγορές δείχνουν ότι οι επισκέπτες δεν σχεδιάζουν απλώς να βρεθούν το βράδυ στην παραλία, αλλά επιλέγουν να αφιερώσουν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους στην Έκθεση.

Η Ιαπωνία ισχυρός πόλος έλξης

Καθοριστική συμβολή στο αυξημένο ενδιαφέρον έχει η παρουσία της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας της 90ής ΔΕΘ. Η συμμετοχή της έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη προσμονή στο ελληνικό κοινό, το οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς θαυμασμού με τον ιαπωνικό πολιτισμό και θέλει να γνωρίσει καλύτερα τις διαφορετικές πτυχές του.

Η μακραίωνη παράδοση, η σύγχρονη κουλτούρα και αισθητική, οι γεύσεις, η τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της Ιαπωνίας. Για πολλούς επισκέπτες, η φετινή ΔΕΘ αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να πλησιάσουν μια χώρα που αγαπούν και θα ήθελαν κάποτε να επισκεφθούν.

Η Ιαπωνία προσελκύει, μάλιστα, διαφορετικές γενιές. Οι νεότεροι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη σύγχρονη κουλτούρα και τις τεχνολογικές εξελίξεις της, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες γοητεύονται από την ιστορία, τις παραδόσεις και τη μοναδική ικανότητα της χώρας να συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον.

Εκατό χρόνια ΔΕΘ και αναμνήσεις γενεών

Το ενδιαφέρον ενισχύει και ο επετειακός χαρακτήρας της διοργάνωσης. Η ΔΕΘ συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής και προσκαλεί το κοινό να επιστρέψει σε έναν χώρο με τον οποίο έχουν συνδεθεί γενιές ολόκληρες.

Σχεδόν κάθε οικογένεια έχει τη δική της ιστορία από τη ΔΕΘ: μια παιδική ανάμνηση, μια παλιά φωτογραφία, μια πρώτη συναυλία, ένα δώρο από κάποιο περίπτερο ή μια βόλτα που έμεινε χαραγμένη στον χρόνο. Η φετινή επέτειος επαναφέρει αυτές τις μνήμες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί την ευκαιρία για νέες εμπειρίες.

Πλούσιο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια

Η 90ή ΔΕΘ απευθύνεται φέτος σε ολόκληρη την οικογένεια, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία.

Στη Juniorland, τα παιδιά θα συναντήσουν ξυλοπόδαρους, θα παρακολουθήσουν juggling και bubble shows, διαδραστικές παραστάσεις και θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να δοκιμάσουν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και προσομοιωτές που παρουσιάζουν οι εκθέτες, να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εμπειρίες.

Από τη βόλτα δεν θα λείψουν οι διαγωνισμοί και οι κληρώσεις των εκθετών, με δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες. Πρόκειται για μια διαχρονική πλευρά της ΔΕΘ, που εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας της.

Τοπικά προϊόντα, εκπαίδευση και τεχνολογία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γαστρονομική διαδρομή στα περίπτερα, με τοπικά προϊόντα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και επιλογές από το εξωτερικό. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν παραγωγούς, να δοκιμάσουν παραδοσιακές και σύγχρονες γεύσεις και να ανακαλύψουν προϊόντα από διαφορετικούς τόπους.

Σημαντική θέση στη διοργάνωση έχουν επίσης η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση. Νέοι, γονείς και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για σπουδές, προγράμματα κατάρτισης και νέες ευκαιρίες εξέλιξης.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις και οι φορείς που παρουσιάζουν εφαρμογές, υπηρεσίες και ιδέες γύρω από την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Από την επετειακή ΔΕΘ στη Νέα Παραλία

Η μικρή απόσταση ανάμεσα στο εκθεσιακό κέντρο και τη Νέα Παραλία διευκολύνει τον συνδυασμό των δύο μεγάλων γεγονότων. Μετά την επίσκεψη στη ΔΕΘ, το κοινό μπορεί να κατευθυνθεί με τα πόδια προς το σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Έτσι, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται σε μια ολοήμερη έξοδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: πρώτα η Ιαπωνία, οι οικογενειακές δράσεις, οι γεύσεις και η τεχνολογία στην επετειακή 90ή ΔΕΘ και, στη συνέχεια, η μεγάλη μουσική γιορτή στη Νέα Παραλία.

Εάν η πορεία των ηλεκτρονικών πωλήσεων αποτελεί προάγγελο της προσέλευσης, τότε η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για ένα Σάββατο με κόσμο από το πρωί έως αργά το βράδυ.