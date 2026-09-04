Από την Κεφαλονιά στην Εθνική Ομάδα, με όνειρο το εθνόσημο. Η νεαρή αθλήτρια Χριστίνα Καλαφάτη κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην αθλητική της πορεία, καθώς επιλέχθηκε να ενταχθεί στην Εθνική Ομάδα Ensemble Νεανίδων Ρυθμικής Γυμναστικής, εκπροσωπώντας πλέον την Ελλάδα σε μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση.

Την είδηση ανακοίνωσε επίσημα ο Α.Γ.Σ. Επτανήσων την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας για τη στελέχωση των εθνικών ομάδων.

Η επιβράβευση μιας δύσκολης διαδρομής

Η επιλογή στην Εθνική Ομάδα αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας και αμέτρητων ωρών προπόνησης. Για τον Α.Γ.Σ. Επτανήσων, η κλήση της Χριστίνας αποτελεί σημαντική επιβράβευση τόσο για την ίδια όσο και για τη δουλειά που γίνεται στον σύλλογο.

«Η κλήση της αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του ταλέντου της», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Α.Γ.Σ. Επτανήσων, σύμφωνα με την kefaloniapress.gr.

Οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχία

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την καθημερινή προετοιμασία της νεαρής αθλήτριας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει την προπονήτρια Μποζένα Μπαρτκόβσκα και τη δασκάλα μπαλέτου Μαίρη Κωνσταντινίδου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην τεχνική προετοιμασία και εξέλιξη της Χριστίνας.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στους γονείς της, για τη στήριξη και τις θυσίες που απαιτεί η πορεία ενός παιδιού στον πρωταθλητισμό.

Τώρα αρχίζουν τα «γαλανόλευκα»

Για τη Χριστίνα Καλαφάτη, η επιλογή στην Εθνική Ομάδα αποτελεί την επιβράβευση της προσπάθειάς της, αλλά και την αρχή μιας νέας, πιο απαιτητικής διαδρομής με το εθνόσημο.

Για την Κεφαλονιά, είναι ακόμη μία όμορφη αθλητική είδηση, καθώς ένα δικό της κορίτσι περνά από τον τοπικό σύλλογο στην Εθνική και ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Ο Α.Γ.Σ. Επτανήσων εύχεται στη νεαρή αθλήτρια υγεία, δύναμη και καλή πορεία με τα γαλανόλευκα, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα της στα επόμενα βήματά της.