Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου σε ξερά χόρτα και απορρίματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές πυροσβετικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Συγκεκριμένα επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και μηχάνημα έργου της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής: «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτκής Αττικής.

Επιπρόσθετα λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία είχε προχωρήσει νωρίτερα στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ειδικότερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.