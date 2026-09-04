Μόνο πόνο και ταλαιπωρία φαίνεται πως γνώρισε στους μόλις εννέα μήνες της ζωής του το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Όπως αποκαλύφθηκε μέσα από τις καταθέσεις των γονιών του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του, το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από τη γέννησή του και έκλαιγε για πολλές ώρες καθημερινά.

«Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε», φέρεται να ανέφερε ο πατέρας του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, οι γιατροί είχαν διαπιστώσει προβλήματα όπως κήλη και εντερική δυσλειτουργία, ενώ το βρέφος αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες ακόμη και στη σίτιση.

«Το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές για πιθανό στερητικό σύνδρομο

Οι αποκαλύψεις που παρουσιάστηκαν στο Live News του MEGA φέρνουν στο προσκήνιο και το ενδεχόμενο το βρέφος να αντιμετώπιζε συμπτώματα νεογνικού στερητικού συνδρόμου, καθώς και οι δύο γονείς έχουν αναφέρει ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης από ουσίες.

Η επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Δήμητρα Μεταλλινού, εξήγησε ότι το νεογνικό στερητικό σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί σε βρέφη που έχουν εκτεθεί κατά την εγκυμοσύνη σε ουσίες ή φάρμακα που προκαλούν εξάρτηση.

Μεταξύ των συμπτωμάτων μπορεί να περιλαμβάνονται έντονο και οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκός τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετοί, διάρροιες και προβλήματα στη σίτιση.

Στην υπόθεση της Κυψέλης, ορισμένα από αυτά τα συμπτώματα παρουσιάζουν ομοιότητες με όσα περιέγραψε ο πατέρας για την κατάσταση του βρέφους. Ωστόσο, το εάν το παιδί έπασχε πράγματι από στερητικό σύνδρομο αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Τι ανέφερε ο ιατροδικαστής

Για το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου σε βρέφος μητέρας που κάνει χρήση ναρκωτικών μίλησε στο Live News και ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

Όπως ανέφερε, τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση και, ανάλογα με την περίπτωση, ορισμένα από αυτά μπορεί να επιμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις του βρέφους αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το εάν είχε εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες.

Τρεις θανατηφόρες μαχαιριές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης που παρουσιάστηκαν στο Live News, δεν εντοπίστηκε κάποιο παθολογικό πρόβλημα που να μπορούσε από μόνο του να εξηγήσει τον θάνατο του παιδιού.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βρέφος έφερε τρεις θανατηφόρες μαχαιριές, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν και άλλα τραύματα που φέρεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρέφους και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.