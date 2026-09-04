Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Ροδή Γατίδου, μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας Ιατρικής Εύης Γατίδου, η οποία δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο στη Λάρισα το 1997, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκαλυφθεί ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή.

Η Ροδή Γατίδου έφυγε έχοντας κουβαλήσει για σχεδόν τρεις δεκαετίες το βάρος μιας ανοιχτής πληγής: την απώλεια της κόρης της και το αναπάντητο ερώτημα για την ταυτότητα του δολοφόνου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η δικηγόρος Νικολέττα Μπασδέκη, η οποία στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας στον μακρύ αγώνα για την απόδοση δικαιοσύνης.

«Καλό ταξίδι στον κόσμο των αγγέλων αγαπημένη και ευγενέστατη Ροδή μου. Εκεί που θα συναντήσεις την Εύη σου και αυτή θα σου πει ποιος είναι ο δολοφόνος», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.

Το έγκλημα που συγκλόνισε τη Λάρισα

Η υπόθεση της Εύης Γατίδου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η 21χρονη φοιτήτρια Ιατρικής από τη Δράμα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Λάρισα, όπου διέμενε λόγω των σπουδών της.

Το έγκλημα είχε σημειωθεί τη νύχτα της 27ης Σεπτεμβρίου 1997. Τέσσερις ημέρες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε στο κρεβάτι της, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποκαλύπτει ότι είχε δεχθεί 104 μαχαιριές.

Η άγρια δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας παρέμεινε για χρόνια ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα της χώρας, με την οικογένειά της να ζητά επίμονα απαντήσεις.

Η δικαστική διαδρομή και η αθώωση του κατηγορούμενου

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 43χρονος άνδρας, τον οποίο η φοιτήτρια είχε γνωρίσει σε ευαγγελική εκκλησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας φέρεται να της είχε ζητήσει τρεις φορές να τον παντρευτεί, με την Εύη να απορρίπτει κάθε πρόταση.

Η τελευταία πρόταση γάμου, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε γίνει λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της.

Αρχικά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 1999, καθώς η αστυνομική έρευνα δεν είχε οδηγήσει στην άσκηση κατηγορίας σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου. Ωστόσο, ο φάκελος ανασύρθηκε και ακολούθησε νέα δικαστική διαδικασία.

Το 2005, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου καταδίκασε ομόφωνα τον 43χρονο σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της φοιτήτριας.

Η υπόθεση όμως πήρε νέα τροπή το 2007, όταν το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας αθώωσε ομόφωνα τον κατηγορούμενο, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση.

Έκτοτε, η δολοφονία της Εύης Γατίδου παραμένει ανεξιχνίαστη σε ποινικό επίπεδο, αφήνοντας την οικογένειά της με το βάρος ενός ερωτήματος που δεν απαντήθηκε ποτέ.

Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή χωρίς να μάθει ποιος στέρησε τη ζωή από το παιδί της. Έφυγε όμως με την ίδια προσδοκία που κράτησε ζωντανή για σχεδόν 30 χρόνια: ότι κάποτε η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.