Στις μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ο πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ. Μιλώντας στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», ο έμπειρος τεχνοκράτης περιέγραψε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη θωράκιση της γηραιάς ηπείρου.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης συνιστούν βασικές προτεραιότητες για το μέλλον της ΕΕ. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, εξίροντας την εντυπωσιακή δημοσιονομική πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Οι «υπαρξιακές» προκλήσεις και το ελληνικό επίτευγμα

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ, μιλώντας σε πάνελ, δήλωσε εντυπωσιασμένος από όσα κατάφερε η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. «Τα μακροοικονομικά μεγέθη είναι πλέον σε τάξη και ο διπλασιασμός των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ σημαντικός», ανέφερε, όταν ο συντονιστής του πάνελ, πρόεδρος του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, του ζήτησε να διατυπώσει ορισμένες συμβουλές για τη χώρα μας. Αναφερόμενος στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών στην Ε.Ε. μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σημείωσε ότι η δημοσιονομική βιωσιμότητα είναι αναγκαία για όλες τις χώρες και ότι αυτό είναι πλέον ευρέως κατανοητό στην Ελλάδα.



Πρόσθεσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον συγκεκριμένο τομέα στη χώρα μας κατά την τελευταία δεκαετία είναι εντυπωσιακή. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις «υπαρξιακές» προκλήσεις: την υποχώρηση της διεθνούς πολυμερούς τάξης, τις πιέσεις που δέχεται από μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις και τις ασθενείς προοπτικές ανάπτυξης.

Η Ευρώπη προχωρά μέσα από τις κρίσεις

Ο κ. Ρέγκλινγκ χαρακτήρισε την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «απόλυτα αξιοσημείωτη», σημειώνοντας ότι αποτελεί το πιο επιτυχημένο μοντέλο πολυμερούς συνεργασίας στην ιστορία και ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση έχει επανειλημμένα προχωρήσει μέσα από κρίσεις, όπως είχε προβλέψει ο Ζαν Μονέ, ένας από τους θεμελιωτές της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία νέων θεσμών και εργαλείων αντιμετώπισης κρίσεων μετά την κρίση του ευρώ, στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης NextGenerationEU ως απάντηση στην πανδημία, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής συνεργασίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι τρεις «υπαρξιακές» προκλήσεις

Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής του ESM, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τρεις προκλήσεις, οι οποίες είναι ακόμη σοβαρότερες από εκείνες που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Πρώτη είναι η κατάρρευση της διεθνούς πολυμερούς τάξης, εξέλιξη που αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επωφεληθεί σημαντικά από τη λειτουργία του πολυμερούς διεθνούς συστήματος.

Δεύτερη πρόκληση είναι οι πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη από τη Ρωσία, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά μέσα από καθεμία από αυτές τις παγκόσμιες δυνάμεις.

Τρίτη είναι οι ασθενείς αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης στο σύνολό της, οι οποίες, όπως επισήμανε, έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στα δημόσια οικονομικά όσο και στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ενιαία Αγορά και Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, ο κ. Ρέγκλινγκ έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης.

Οι πρόσθετες παρεμβάσεις που χρειάζεται η ΕΕ

Αναφερόμενος σε πρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και τη διεθνή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Ρέγκλινγκ πρότεινε: τη διεύρυνση της λήψης αποφάσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία αντί της ομοφωνίας σε περισσότερους τομείς, κάτι που, όπως σημείωσε, θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία με τη μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ, την καλύτερη προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού στις ανάγκες της βιομηχανικής πολιτικής, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να αντιδρά αποτελεσματικότερα σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την ενίσχυση της συνεργασίας με μεγάλες οικονομίες και στρατηγικούς εταίρους, όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Ινδονησία, ο Καναδάς, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία από αμερικανικά συστήματα πληρωμών και να θωρακίσει την Ευρωζώνη απέναντι σε εξωτερικούς χρηματοπιστωτικούς κλυδωνισμούς.

Σε εθνικό επίπεδο, ο κ. Ρέγκλινγκ υπογράμμισε ότι κάθε κράτος-μέλος πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κρίτων Χατζημηνάς: «Οι επιχειρηματίες πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες»

Σε συζήτηση που ακολούθησε με τον Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ, καθηγητή Νίκο Βέττα, ο πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Ιδρυτής & CEO της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, τόνισε την ανάγκη η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επενδύοντας παράλληλα στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνητή νοημοσύνη και την εξωστρέφεια.

«Οι επιχειρηματίες πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. «Εκτός από την πολιτική βούληση, πρέπει να υπάρχει και επιχειρηματική βούληση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζημηνάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, κυρίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προτείνοντας τη διοχέτευση σημαντικού μέρους των διαθέσιμων πόρων προς την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Για την Ελλάδα, ανέδειξε ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. «Οι Έλληνες μηχανικοί είναι χρυσός εδώ στην Ελλάδα», σημείωσε, καλώντας παράλληλα τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Το 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», πραγματοποιείται σε συνεργασία με το OPEN TV και το ΕΘΝΟΣ, υπό τις αιγίδες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Εσωτερικών, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του ΣΕΒ, του ΣΕΒΕ και του ΕΒΕΘ, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στο Makedonia Palace, με τίτλο «Η Ελλάδα του Αύριο – Redefining Growth in Soytheast Europe».