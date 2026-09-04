Κάλεσμα προς «τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία» και «κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις και στην αντικυβερνητική πορεία στη Θεσσαλονίκη, αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου» απηύθυνε με ανακοίνωσή της η Εκλογική Επιτροπή του κόμματος, γνωστοποιώντας ότι το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα συγκεντρωθεί στις 18:00, στα γραφεία της Ν.Ε. Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 76.

«Στον δρόμο προς τη ΔΕΘ επιβεβαιώνεται ο κρίσιμος ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, η προγραμματική του επάρκεια, η ιδεολογική του σταθερότητα και η στελεχιακή του συγκρότηση», τονίζει η Εκλογική Επιτροπή.

Ειδικότερα, αναφέρει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι το πολιτικό κόμμα που έχει βάλει τα κρίσιμα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης», ενώ παραθέτει κάποιες από «τις κοστολογημένες του προτάσεις», όπως είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα, η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, επαναφορά της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και μίας τράπεζας υπό δημόσιο έλεγχο και η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου.

Επιπρόσθετα, επισημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που: έχει καταθέσει πλήρη και κοστολογημένη πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, παρουσιάζει σαφές πλαίσιο για τη δημιουργία νέου στεγαστικού αποθέματος και κοινωνικής κατοικίας, νομοθέτησε και επιμένει στην αξία της επαναφοράς των 120 δόσεων με περικοπή των προσαυξήσεων και μέρους της αρχικής οφειλής.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι το μόνο κόμμα που άνοιξε τη συζήτηση και συγκρούστηκε με την κυβέρνηση της Ν.Δ. για τις ευελιξίες που προσφέρει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο για τη δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου, για τη στρεβλή κυβερνητική επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής 13 δισ. ευρώ», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Θα βρεθούμε στη ΔΕΘ, στις 5, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, με τις προτάσεις και τις πάγιες θέσεις μας. Για να υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας και του πρωτογενούς τομέα, τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Με συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες παρεμβάσεις και καθαρές προτεραιότητες. Για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου και την αξιοποίησή του υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Για ισχυρό δημόσιο έλεγχο στα στρατηγικά πεδία της οικονομίας», υπογραμμίζει η Εκλογική Επιτροπή και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι η σύγχρονη Αριστερά που τολμά να αντισταθεί στην καταστροφική πολιτική της Ν.Δ. και να αντιπαρατεθεί με τα συμφέροντα. Είναι η σύγχρονη Αριστερά που απαντά, με το πρόγραμμά της, στις οικονομικές προκλήσεις του σήμερα και στις μεγάλες ανάγκες του λαού».