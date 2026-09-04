Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας – Ειδυλλίας, μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο, έσπασε εσωτερική τζαμαρία και στη συνέχεια απείλησε αστυνομικούς με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας χρησιμοποίησε μία γλάστρα για να σπάσει την εσωτερική τζαμαρία του Αστυνομικού Τμήματος. Αμέσως μετά φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Οι αστυνομικοί του έδωσαν επανειλημμένα σαφείς εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους. Ο 31χρονος, ωστόσο, δεν υπάκουσε και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε μία φορά τον άνδρα.

Από τα πυρά ο 31χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Τραυματίστηκε και αστυνομικός από τα θραύσματα

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, από τα θραύσματα της εσωτερικής τζαμαρίας τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός προχώρησε στη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, ο 31χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.