Σε συγκρούσεις μεταξύ φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, περισσότεροι από 120 μαχητές σκοτώθηκαν από χθες, Πέμπτη.

Πρόκειται για τις πιο αιματηρές συγκρούσεις εδώ και χρόνια, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτικές και ιατρικές πηγές.

Ο αριθμός των νεκρών μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και συμμάχων τους αυξήθηκε από 39 σε 66, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ιατρικές πηγές και πηγές ασφαλείας ανέφεραν τουλάχιστον 62 θανάτους στις τάξεις των Χούθι. Ένας άμαχος σκοτώθηκε επίσης, σύμφωνα με άλλη ιατρική πηγή.