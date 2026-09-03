Ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από τους παραγωγούς του «Survivor Greece», αρκετούς μήνες μετά το ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που συνέβη στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου γίνονταν τα γυρίσματα του reality. Ο Φλώρος βρισκόταν στη θάλασσα και έκανε ψαροντούφεκο όταν χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους.

Τι υποστηρίζει ο Σταύρος Φλώρος στην αγωγή

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι η παραγωγή είχε εντάξει το υποβρύχιο ψάρεμα στις συνθήκες διαβίωσης των παικτών, με αποτέλεσμα οι διαγωνιζόμενοι να μπαίνουν σε ανοιχτά νερά όπου υπήρχε κυκλοφορία τουριστικών σκαφών.

Στην αγωγή αναφέρεται ακόμη ότι, κατά τον ίδιο, δεν είχαν ληφθεί μέτρα όπως σκάφη ασφαλείας, οριοθετημένες περιοχές για τους παίκτες ή προειδοποιητική σήμανση. Παράλληλα, γίνεται λόγος για προηγούμενες επικίνδυνες προσεγγίσεις σκαφών στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καθώς και για έναν θάνατο που είχε σημειωθεί εκεί.

Ο ίδιος περιγράφει τη στιγμή του τραυματισμού και τις συνθήκες που ακολούθησαν, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε άμεση παρέμβαση για να παραμείνει στη ζωή.

«Μόνο ένα τουρνικέ που εφαρμόστηκε από έναν άγνωστο άνθρωπο πάνω στο τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε τον κράτησε στη ζωή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Η μεταφορά στο Μαϊάμι και οι 61 ημέρες νοσηλείας

Ο ακρωτηριασμός του ποδιού δεν ήταν η μοναδική συνέπεια του ατυχήματος. Ο Φλώρος υπέστη επίσης σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο.

Μετά την αρχική αντιμετώπιση του τραυματισμού, μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξειδικευμένη περίθαλψη. Στο Μαϊάμι υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και παρέμεινε στο νοσοκομείο για συνολικά 61 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής υπόθεσης.

Η περιπέτεια του παίκτη είχε ήδη προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην εξέλιξη του ελληνικού Survivor. Η μετάδοση διακόπηκε προσωρινά και η συγκεκριμένη σεζόν ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Φλώρος παρέμεινε για περίπου δύο μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθώντας τη θεραπεία και την αποκατάστασή του, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026.

Παρά την πρόωρη ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο ίδιος αναδείχθηκε νικητής της σεζόν και έλαβε το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Η νέα εξέλιξη αφορά πλέον τη δικαστική του διεκδίκηση. Με την αγωγή του ζητά αποζημίωση που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι δραστηριότητες των παικτών δεν παρείχαν την απαιτούμενη προστασία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της αγωγής και θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.