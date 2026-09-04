Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε την πολύτιμη παρακαταθήκη που κρατά από τη φιλία της με τη Ντόλι Πάρτον, κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το συγγραφικό έργο του συντρόφου της, Τζιμ Κέρτις, η δημοφιλής ηθοποιός κλήθηκε να μεταφέρει στο κοινό το πιο ουσιαστικό μάθημα που έχει λάβει. Αναφερόμενη στη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια τον Αύγουστο, στάθηκε στα λόγια που της είχαν αποτυπωθεί.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Τζένιφερ Άνιστον:

«Εκείνη συνήθιζε να λέει: “Κυνήγησα μερικά ουράνια τόξα, άλλα τα πρόλαβα και άλλα τα έπιασα”. Όποτε, θα έλεγα απλώς, κυνηγήστε τα όνειρά σας και πιάστε μερικά ουράνια τόξα. Κυνηγήστε τα ουράνια τόξα».

Η κινηματογραφική συνάντηση και η κοινή πορεία

Οι δύο γυναίκες είχαν βρεθεί επαγγελματικά το 2018 για τις ανάγκες της ταινίας «Dumplin’». Στο συγκεκριμένο φιλμ, η πλοκή εστίαζε σε μια έφηβη που προσπαθούσε να διαχειριστεί την εικόνα της συμμετέχοντας σε γήινα καλλιστεία, με την Τζένιφερ Άνιστον να υποδύεται τη μητέρα της και πρώην εστεμμένη.

Από την πλευρά της, η Ντόλι Πάρτον είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη μουσική επένδυση του έργου. Για τους σκοπούς της παραγωγής συνέθεσε έξι ολοκαίνουργια κομμάτια, ενώ το άλμπουμ περιελάμβανε και νέες εκτελέσεις από εμβληματικές επιτυχίες της, ανάμεσα στις οποίες ξεχώριζε το διαχρονικό «Jolene».