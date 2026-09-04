Εκτός συνέχειας του Κυπέλλου Ελλάδος τέθηκε ο Λεβαδειακός, μετά από την εκδίκαση της έφεσης που έκανε ο Αστέρας AKTOR για το μεταξύ τους παιχνίδι στη διοργάνωση.

Έτσι, οι Αρκάδες θα είναι παρόντες στη League Phase της διοργάνωσης αφού αντιστράφηκε στα χαρτιά το αποτέλεσμα του ματς με την ομάδα της Βοιωτίας.

Η ομάδα της Τρίπολης μετά το παιχνίδι της προκριματικής φάσης έκανε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή του Μόουζες Ντέιβις Κομπνάν.

Η πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ είχε απορρίψει το αίτημα του Αστέρα, ωστόσο η έφεση έγινε δεκτή.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε την εξής απόφαση:

Δέχτηκε, κατά πλειοψηφία, την από 20-08-2026 ένσταση της εκκαλούσας Π.Α.Ε. με την επωνυμία ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης. Επέβαλε σε βάρος της καθ’ ης η ένσταση Π.Α.Ε. με την επωνυμία Α.Π.Ο. Λεβαδειακός, τις ακόλουθες ποινές: α) απώλεια του αγώνα που διεξήχθη την 18-08-2026 μεταξύ των ομάδων των διαδίκων, με τέρματα 0-3 και β) χρηματική ποινή ύψους 8.000 ευρώ. Εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση, με αριθμό 538/2026, της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο».